El PR+ busca conocer la opinión de los vecinos de Logroño a través de la campaña 'Tu barrio cuenta'

Publicado 14/02/2019 11:53:56 CET

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Riojano, y concejal en el Consistorio logroñés, Rubén Antoñanzas, y el candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Julio Revuelta, han presentado esta mañana la campaña 'Tu barrio cuenta', destinada a conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos de Logroño con el objetivo claro de entrar en contacto con los logroñeses y buscar su opinión sobre los diferentes aspectos de la ciudad.

Antoñanzas ha recordado que "como dije al principio de la legislatura, mi despacho está en la calle, y a lo largo de estos cuatro años, desde el PR+ hemos planteado modelos de acercamiento a los vecinos; pero ahora queremos dar un paso más y visitar diferentes puntos de la ciudad de Logroño para intercambiar ideas, ver las necesidades concretas de cada barrio de Logroño, escuchar las reivindicaciones de los vecinos y con todo, poder elaborar nuestro programa electoral que va a ser cien por cien hecho en Logroño y en La Rioja, pues somos el único partido político que se presenta a las próximas elecciones municipales y autonómicas donde los programas no llegan impuestos de Madrid o de Barcelona".

Ha recalcado que el Partido Riojano "puede presumir de que somos el partido en el que más han confiado los logroñeses y logroñesas para platear reivindicaciones en el Pleno municipal, con el tema del circuito de corredores, los empleados de las ludotecas o la calle milicias, por poner algunos ejemplos".

Los regionalistas quieren conocer la falta de infraestructuras, el estado de las zonas verdes, la seguridad ciudadana, la participación vecinal, el estado de las calles, la falta de iluminación de algunos espacios, las zonas comunes, averías frecuentes y un largo etcétera de las cosas que ocurren en cada barrio logroñés.

Por su parte, Revuelta ha afirmado que Logroño tiene "unas necesidades que todos conocemos y que los vecinos sufren", por eso ha apostado como prioridad en la ciudad la de "unir los barrios y cumplir con la palabra dada a los vecinos" cuestión que ahora no se está haciendo.

Ha asegurado que "este diagnóstico debería estar ya hecho por parte del Ayuntamiento, pero, no existe, porque no quieren que exista". Además ha concretado que es importante "el compromiso del Gobierno de La Rioja con la ciudad de Logroño, que no sólo viene dado por los convenios de capitalidad sino porque también hacen falta cosas esenciales, como nuevos centros de salud o nuevos colegios en las zonas donde los vecinos los están reclamando". Para ello ha apuntado que "cuando tengamos responsabilidades de gobierno, a partir de mayo, todas estas propuestas serán prioritarias tanto para el Ayuntamiento de Logroño como para el Gobierno regional".

Este sábado día 16, la campaña recorrerá El Cubo y la plaza Primero de Mayo; el domingo 17 lo hará en el barrio de El Cortijo, y en el campillo aprovechando el mercadillo dominical de Las Norias. El fin de semana del 23 y 24 de febrero recorrerán 7 Infantes, La Cava/Fardachón y Avenida de la Paz y el Paseo de las 100 tiendas. Para el 2 y 3 de Marzo las citas serán en los barrios de Varea y La Estrella junto a la Plaza del mercado y el casco Antiguo. Finalizará el 9 y 10 de marzo recorriendo Yagüe y Valdegastea y la zona de Lobete.