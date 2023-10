El PR+ critica que Escobar "incumple su promesa de bajar los impuestos un 10%" y "encubre" subidas fiscales

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño ha presentado doce alegaciones al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2024 que plantean "congelar impuestos, tasas y precios públicos y bajar y dar más facilidades a los ciudadanos que tienen más dificultades económicas para pagar los recibos municipales".

Así lo ha asegurado este lunes en rueda de prensa el concejal regionalista Rubén Antoñanzas, quien ha criticado que "el Gobierno de Conrado Escobar se ha olvidado de explicar la letra pequeña de su política fiscal con la que se confirma el abandono a las familias con menos recursos".

En concreto, Antoñanzas se ha referido a la subida de impuestos para los vehículos menos contaminantes, al encarecimiento de la tasa de basuras un 9% y al incremento de los precios públicos el IPC, "incumpliendo así su promesa electoral de bajar el recibo medio un 10% a los logroñeses".

"Poco ha tardado Conrado Escobar en hacer lo contrario de lo que prometió. Con este alcalde tenemos perdida la batalla de que cumplan su promesa de bajar los impuestos", ha censurado Antoñanzas, quien ha lamentado la "falta de sensibilidad por parte del gobierno con quien peor lo está pasando".

En relación al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Antoñanzas ha recordado que la bajada de una centésima del tipo impositivo al 0,58 "no es ni el planteamiento que el PP hizo de reducirlo al 0,56". "Se olvida de lo que defendió estando en la oposición", ha denunciado.

También ha rechazado que "se favorezca a los ciudadanos con más recursos al bonificar el IBI un 25 y un 30% para las familias numerosas que tengan una vivienda con un valor catastral superior a 150.000 euros sin apostar realmente por las familias de clase media baja".

Al igual, ha criticado que "se vaya a bonificar el IBI un 90% al pequeño comercio pero que se haya olvidado de negocios que son claves en la economía de la ciudad como los relacionados con la cultura, cines, deportes e instalaciones deportivas".

Antoñanzas ha defendido la congelación del Impuesto de Vehículos, ya que se plantea una subida del 14% para los coches que tienen menos potencia y una bajada del 8% para los que tienen más caballos fiscales. "Es una clara incongruencia y va en contra de la protección y preservación del medio ambiente", ha censurado.

"No entendemos las medidas fiscales que plantea el PP porque los más beneficiados son los que tienen un alto poder adquisitivo. Apuesta por una bajada de impuestos pero la realidad es que ha disfrazado las cifras para encubrir subidas en los recibos medios", ha apostillado.

En cuanto a Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el concejal regionalista ha lamentado que "el PP haya decidido subir casi todos los coeficientes de las plusvalías".

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS.

Por otro lado, el concejal del PR+ ha cuestionado que la tasa de basuras, que no se puede bonificar, suba un 9% el próximo año, que encarecerá el recibo medio 7 euros. "No solo no baja un 10%, sino que sube un 9%. Nos quita 5 euros del IBI, pero nos sube 7 en basuras. Así nos baja impuestos Conrado Escobar", ha criticado.

También ha rechazado que los precios públicos se incrementen con cargo al IPC interanual. En este sentido, Antoñanzas ha abogado por la congelación de las tarifas de aquellas actividades que favorecen la conciliación de la vida familiar como son las ludotecas, la escuela Chispita o la Colonia de Nieva de Cameros.

Pero también ha planteado una reducción de los precios del Servicio de Comida a Domicilio para las rentas más bajas; y mantener las cuotas del Mercado de San Blas para "favorecer la actividad comercial que está afectada por las obras".

Por último, el edil regionalista ha apostado por "dar más facilidades a los ciudadanos con mayores dificultades a la hora de fraccionar el pago de los recibos". De esta manera, ha propuesto reducir de 50 a 25 euros la cuota mínima mensual que se paga cuando se fraccionan los impuestos, que el PP ha rechazado, y ampliar el plazo para liquidar los recibos municipales.

"No podemos olvidar que con que una familia deba un euro al Ayuntamiento se queda sin posibilidad de tener cualquier tipo de ayuda de emergencia social, material escolar o comedores. Era una muy buena oportunidad para ser sensibles con esas familias que quieren pagar y en un momento puntual no han podido hacerse cargo de esa deuda. Ahí sí lamento la falta de sensibilidad del equipo de Gobierno", ha finalizado.