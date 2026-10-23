El PR+ presenta 12 enmiendas a las Ayudas de Emergencia subiendo el umbral de renta y blindando el presupuesto

El concejal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano ha presentado doce enmiendas a la Ordenanza de Ayudas de Emergencia Social de Logroño con las que, entre otras cuestiones, se subiría el umbral de renta y se blindaría el presupuesto, tal y como ha informado el concejal regionalista, Rubén Antoñanzas.

En rueda de prensa, Antoñanzas ha señalado que, mientras en el presupuesto de Emergencia Social del último ejercicio no se llegaron a utilizar 768.000 euros, el último informe de Cáritas apunta que uno de cada tres niños está en riesgo y aumentan las familias que acuden a la Cocina Económica para llevarse a casa comida.

Antoñanzas pide una ordenanza "más realista" y considera insuficiente el umbral de renta que establece la norma, del 150 por ciento del IPREM, lo que supone novecientos euros mensuales; y ha propuesto, mediante enmienda, elevarlo a 1.080 euros.

A su juicio, la situación económica están poniendo, también, en riesgo a las familias de clase media-baja, por lo que se hace necesario aumentar el escudo social.

Por otro lado, ha señalado cómo la partida que no se usa se destinan a otros usos, como festejos o gastos ordinarios del alcalde, por lo que ha propuesto dar "autonomía" a las trabajadoras sociales, en las que ha dicho confiar, para que distribuyan lo que no se concede.

Las enmiendas regionalistas también apuestan por reforzar la protección de los menores, de manera que el Ayuntamiento establezca una línea de ayudas de comedor escolar que se puedan complementar con las de otras administraciones para cubrir la totalidad de los gastos de alimentación de las familias.

Además, Antoñanzas ha apostado por incrementar de 940 a 1.300 euros las cuantías que se destinan a las familias para el mantenimiento de la vivienda y ha planteado la creación de una línea específica con una dotación de 1.300 euros para la rehabilitación de infraviviendas en los casos que residan menores o personas con discapacidad.

Con respecto a las ayudas al alquiler, Antoñanzas entiende que "la ordenanza se quedaba muy por debajo de la realidad a la que se enfrentan miles de logroñeses y logroñesas".

Así, ha dicho, se están planteando ayudas "demasiado bajas", de "550 euros durante unos meses", pero viendo "cómo están los precios en Logroño" ha visto "difícil" afrontar así el pago.

Con respecto a las ayudas para habitaciones, un modelo que ha lamentado que se está implantando en esta ciudad con familias que se ven "obligadas" a vivir en habitaciones, ha indicado que está en 275 euros y le ha parecido "excesivamente bajo".

En definitiva, ha dicho, se trata de brindar el presupuesto; que ninguna familia que lo necesite se quede sin ayuda; y subir más la posibilidad de las familias de clase media-baja que puedan tener necesidades de ayudas puntuales.

Y, "sobre todo, confiar muchísimo más en nuestras trabajadoras sociales a la hora de que en esa entrevista personalizada van a ser capaces de destinar nuestros fondos a lo que realmente necesitan las familias".

Las enmiendas del Partido Riojano deberán, ahora, tener los necesarios informes técnicos para, después, pasarlos al Equipo de Gobierno que será quien llevará a pleno, antes de final de año, la ordenanza para su aprobación añadiendo, o no, las enmiendas de los grupos.