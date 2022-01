El PR+ rechaza que el vino tenga una etiqueta "con riesgos cancerígenos" como plantea la UE y pide a Andreu impedirlo

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano ha rechazado la propuesta que se plantea en el Parlamento Europeo para que en las botellas de vino se incluya una etiqueta, similar a las de las cajetillas de tabaco, alertando de un posible riesgo cancerígeno. Esta propuesta parte de un informe de la comisión especial para combatir el cáncer (BECA) del parlamento europeo y se pretende votar en el mes de febrero en dicha institución. En ese sentido, el presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, considera que, "de aprobarse algo así, se dañará de forma notable a nuestra Comunidad Autónoma como referente mundial del vino".

En este orden de cosas, Antoñanzas exige al Gobierno de la Rioja, encabezado por su presidenta Concha Andreu, que trabaje por impedir esta propuesta, que pretende comparar el vino con otras bebidas de alta graduación. Asimismo, el líder del PR+ ha recordado que el Rioja es el vino con mayor calidad del mundo y supone un bastión económico, de empleo y un referente turístico mundial para La Rioja, gracias a un trabajo de años que se puede tirar por la borda por un informe injusto.

A juicio de Antoñanzas, y tal y como establece la Ley de la viña y el vino en su título III, "el vino es un alimento natural que forma parte de la dieta mediterránea y como tal debe ser tratado". En su opinión, "el vino de Rioja forma parte de un estilo de vida saludable, siempre que se consuma con moderación y no se le puede exigir comparar su etiquetado con el tabaco".

El Partido Riojano cree que, de aprobarse este informe en el Parlamento europeo, también se podrán subir los impuestos al Rioja y reducir las ayudas a la promoción de nuestras bodegas, penalizando de forma severa la exportación de vinos de nuestra Denominación. Antoñanzas aboga, como ha defendido siempre su partido, por campañas para promover un consumo responsable y moderado del vino y no entiende cómo "desde la Unión Europea pueden intentar estigmatizar al vino como un producto cancerígeno, lo que está absolutamente fuera de lugar".

Según los datos del PR+, España es el tercer productor de vino del mundo. Un tercio de esta producción corresponde a vinos de calidad, se exportan cada año unos diez millones y medio de hectolitros de vino. Por ello, Antoñanzas considera que "es previsible que España no acepte la imposición de dicho etiquetado, pero si otros países de Europa lo incorporan, esto podría dañar enormemente la exportación del vino de Rioja hacia esos países".

"EXTRAÑO SILENCIO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA"

El regionalista ha mostrado su extrañeza por el silencio del Gobierno de La Rioja ante este informe, mientras que otros gobiernos como el de Castila La Mancha ya han anunciado que van a trabajar para que no salga adelante y dicho ejecutivo ha recordado que el vino contiene taninos y efectos positivos para la salud.

El presidente de los regionalistas insiste en que "no se puede homologar el vino a las bebidas destiladas, nuestras bodegas y viticultores llevan haciendo un trabajo excepcional durante años, que no se puede dilapidar de una forma tan injusta". Antoñanzas ha anunciado que su formación política "presentará iniciativas en todas las instituciones para que este informe no salga adelante y pueda convertirse en un daño irreparable para el sector del Rioja".

El líder de los regionalistas espera que "el eurodiputado del PSOE, César Luena, defienda los intereses de nuestra Comunidad y el sector del Rioja, no puede permanecer callado por más tiempo, el Gobierno de Concha Andreu debe elaborar un informe que deje claro que el Rioja no es cancerígeno y que, por lo tanto, no se le puede asociar con el tabaco".