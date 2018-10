PR+ recuerda a la alcaldesa de Alfaro que "prometió atraer varias empresas a la localidad"

Publicado 07/03/2018 19:47:09 CET

"Lo único que ha conseguido es que se marchen varias", afirman los regionalistas

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano ha recordado a la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, "que prometió atraer varias empresas a Alfaro", en concreto al Polígono La Senda, relacionadas con el sector agroalimentario y del reciclaje "y hasta la fecha nada se sabe ni de estas empresas".

Los regionalistas alertan de que en Alfaro "se están marchando empresas a Navarra por el mero hecho de la desidia y dejadez tanto del Ayuntamiento como del propio Gobierno de La Rioja".

La formación regionalista ha subrayado que la alcaldesa alfareña "prometió crear 300 puestos de trabajo en la Senda y debería explicar cuántos ha creado y dónde". Desde el Partido Riojano señalan que Alfaro "tiene miles de metros cuadrados que pertenecen al Gobierno Central y que tampoco hace nada por hacerlos atractivos". Lamentan que el Polígono la Senda "continúe ofreciendo una imagen casi desértica y sin ningún viso de cambiar".

Pedro Ángel Forcada, portavoz del PR+ en Alfaro, ha afirmado "no se puede permitir que Alfaro pierda empresas y puestos de trabajo como se ha convertido en habitual en los últimos años". Forcada ha destacado "la falta de infraestructuras serias en nuestra Comunidad es un lastre para Alfaro también, mientras estemos sin comunicaciones dignas las empresas no solo no vendrán sino que se irán".

Con todo ello, el portavoz regionalista en Alfaro ha pedido a la alcaldesa "que lidere la búsqueda de inversiones y empresas para Alfaro, no puede ser que la gente se vaya de Alfaro por no tener empleo ni oportunidades".