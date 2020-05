PR+ y UPyD piden "una solución urgente" a la incomunicación que producirá el corte del camino viejo de Lardero por obras

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal, Raquel Cabrera, portavoz del grupo municipal PR Lardero y de UPyD Lardero ha reclamado a los Ayuntamientos de Logroño y Lardero, así como al Ministerio de Transporte, del que depende la dirección de Carreteras, "que se implemente ya una solución urgente, aunque sea provisional" ante la "incomunicación" que producirá el corte del camino viejo de la localidad por obras.

Cabrera ha expuesto que este camino "se había convertido en la principal vía de conexión con la capital riojana para miles de cigüeños que viven en el barrio de Entre Ríos, ya que la otra alternativa es Av. de Madrid, una arteria alejada de este núcleo".

Esta situación, explican de forma conjunta en un comunicado de prensa, se añade a la paralización que sufre la urbanización de Av. de La Sierra, la otra arteria proyectada que permitiría a esta zona de Lardero conectar con Logroño y descongestionar Av. de Madrid.

Según Cabrera, "el corte del Camino Viejo de Lardero durante siete meses, y sin haber contemplado ninguna alternativa para esta zona resulta sorprendente, pues no solo perjudica a Lardero, sino también a Logroño, ya que la interconexión entre ambos municipios genera sinergias económicas para ambos".

Para la concejal en el Ayuntamiento de Lardero, que siempre ha defendido la urgencia de abrir al tráfico Av. de la Sierra, "una solución transitoria sería habilitar por parte del Ayuntamiento de Logroño temporalmente Avenida de la Sierra para el tráfico rodado asfaltando la misma, sin necesidad de más urbanización, otra, que no requeriría ningún esfuerzo económico, sería habilitar un acceso directo, aunque sea provisional, a la N.111 desde el sector T1, acceso ya existente pero que no se utiliza, no se sabe bien por qué".

Cabrera ha añadido que "Lardero es la quinta ciudad de La Rioja en población y el principal municipio de lo que se conoce como área metropolitana de Logroño, deben dejar de tratarlo como una barriada de la capital".

Finalmente, Cabrera recuerda que cuando ha tenido que reunirse con los grupos municipales del Ayuntamiento de Logroño la predisposición de estos, en su mayoría, hacia Lardero siempre ha sido positiva, y apela a ello para que den una solución rápida a esta situación.