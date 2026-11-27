LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pradejón ha presentado el programa de actividades de Navidad 2026. Las propuestas se repartirán entre el 7 de diciembre de diciembre y el 6 de enero y están pensadas para vecinos de todas las edades. Incluyen actos culturales, musicales e infantiles, que llenarán de ambiente las calles y los espacios municipales durante las fiestas.

La programación arrancará el lunes 7 de diciembre a las 18,30 horas con el encendido navideño en la Plaza Melchor Ezquerro. Bajo el lema 'Pradejón se ilumina', la iluminación de calles y plazas dará la bienvenida a la Navidad, y quienes se acerquen podrán disfrutar de chocolate caliente.

La participación vecinal vuelve a tener un papel destacado con los concursos de cuentos, postales y belenes. Unos concursos pensados para los escolares que podrán participar creando sus postales navideñas, cuentos o Belenes desarrollando su creatividad. Las bases pueden consultarse en la web municipal y estos estarán disponibles en una exposición que se podrá visitar las 24 horas del día en la terminal de autobuses.

El programa incluye además el concierto de la banda municipal de música el día 20 de diciembre, un concierto navideño a cargo del riojano Carlos Pérez Pascual en la tarde del día de navidad y culminará con la gran cabalgata de los reyes magos que además este año presenta novedades importantes.

Una cabalgata en la que se verán implicados diferentes colectivos y asociaciones y que tiene su destino final en el Frontón Municipal con el reparto de regalos, una tirada de caramelos y golosinas cortesía de Bar Chandro y la tradicional degustación de migas que realiza la Cofradía de la Vera Cruz.

El concejal de Festejos y Cultura, Rubén Moreno, ha destacado que "hemos preparado un programa variado, para disfrutar de estos días tan señalados en familia y con amigos, actividades que llena el pueblo de vida durante estas fechas. Animamos a todos los vecinos a participar y a vivir la Navidad en nuestro municipio".