El precio de la vivienda usada en La Rioja cae un 4,3% durante el segundo trimestre

El precio de la vivienda usada en La Rioja bajó un 4,3% durante el segundo trimestre de 2020, según el último índice de precios de idealista. Con este decremento el metro cuadrado se ha quedado en 1.142 euros. Si atendemos al dato interanual, la caída es del 5,2%.

El portal 'idealista' ha estudiado la evolución trimestral en la ciudad de Logroño, donde el precio ha descendido un 0,5% y se sitúa en 1.566 euros/m2. La mayor subida se ha producido en Agoncillo, donde los propietarios piden un 8,7% más que hace tres meses, seguida por el incremento de Sojuela (5,4%) y Nájera (2,9%). Alfaro ha sido, en cambio, el municipio de los analizados por idealista en La Rioja en el que más cayeron los precios (-12,6%).

Logroño es el mercado más exclusivo de La Rioja, sus 1.566 euros/m2 marcan el techo de la comunidad. Le siguen Ezcaray (1.342 euros/m2) y Lardero (1.250 euros/m2). Autol, en cambio, es el mercado más económico: 363 euros/m2.

Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, "aunque aún es muy pronto para saber con certeza como ha afectado al mercado inmobiliario la crisis del coronavirus, el informe del segundo trimestre arroja, a nivel nacional, la mayor caída en los precios desde que en idealista tenemos registros".

No obstante, los datos del informe "parecen avalar lo que desde idealista llevamos semanas avisando: a pesar de que el mercado esperaba un fuerte ajuste generalizado de los precios, parece que no todas las zonas del país tendrán un comportamiento homogéneo. Es posible que volvamos, como en la crisis anterior, a una España a diferentes velocidades", afirma.

Igual que sucedió entre 2008 y 2014 la España que se llena, en la que se concentra la demanda, sostenida principalmente por inversores, y que es generadora de empleo (Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, la costa mediterránea y los archipiélagos) podría no experimentar las caídas de precio tan relevantes que sí afectarán a la España que se vacía, llegando a tener una recuperación más rápida que en la crisis anterior. "En cualquier caso, hasta después del verano no podremos ver si estos datos confirman o no la tendencia que apuntan".

CAÍDAS GENERALIZADAS A NIVEL NACIONAL

El informe de precios del segundo trimestre ya recoge los primeros efectos de la crisis provocada por el coronavirus en el mercado inmobiliario español. El precio de la vivienda usada en España marca una caída del 6,1% durante el segundo trimestre de 2020, lo que supone el mayor descenso trimestral desde que idealista tiene registros. Esta bajada deja el metro cuadrado en 1.650 euros según el último índice de precios de idealista. Solo en el último mes, con respecto a mayo, los precios decrecieron un 4,6%. Atendiendo a la variación anual, el decremento es del 4,8%.

Si atendemos a las Comunidades Autónomas, solo Baleares ha conseguido mantener sus precios en positivo. De entre las provincias solo tres cerraron el segundo cuarto del año en negro. En las capitales, en cambio, la tónica ha sido menos bajista, ya que 21 de ellas han terminado el trimestre en positivo.

En la ciudad de Barcelona los precios se han mantenido al alza, un 1,3%, durante el segundo trimestre, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 4.163 euros. Si atendemos al dato interanual, los precios en la ciudad condal han bajado un 1% en los últimos 12 meses. Con este descenso los precios siguen un 2,7% más bajos que en el máximo alcanzado en septiembre de 2018.

En Madrid: las expectativas de los propietarios cayeron un 0,4%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 3.726 euros. En el interanual, el descenso es del 2,2%. Los precios en la capital de España están un 2,5% más bajos que el máximo alcanzado en julio de 2019.

En Valencia también aumentan las expectativas de los propietarios de viviendas en venta. El crecimiento del 2,6% durante los tres últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 1.842 euros. Este precio está un 5,3% por encima del que se registró en la ciudad hace doce meses. A pesar de estos incrementos, la caída acumulada desde el estallido es del 22,8%.

Entre las grandes ciudades, Bilbao registra el mayor incremento (3,2%) seguida por Málaga (2,6%), Palma (1,7%) y Sevilla (0,5%). Sin embargo las expectativas de los propietarios bajaron en Valladolid (-2,4%) y Zaragoza (-2,6%).

Soria lidera las subidas de entre las capitales españolas, con un incremento del 9,3%. Le siguen los propietarios de Cuenca, que han aumentado sus expectativas en un 6,3%, y Donostia (6,1%). La mayor caída se ha producido en Lleida (-10,5%). Le siguen los descensos de Huesca (-7,8%), Castellón de la Plana (-6,7%) y Las Palmas de Gran Canaria (-5,2%).