La presidenta del Parlamento pide a la sociedad "más oportunidades y menos prejuicios" para personas con Síndrome Down

Acto Síndrome de Down

Acto Síndrome de Down - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha pedido hoy a la sociedad "más oportunidades y menos prejuicios" para las personas con Síndrome de Down, en una intervención en la que les ha lanzado el siguiente mensaje: "Nunca dejéis que nadie os diga hasta dónde podéis llegar: llegaréis tan lejos como os propongáis".

Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones en el transcurso del acto organizado por Arsido con motivo de la celebración, hoy 21 de marzo, del Día Internacional del Síndrome de Down. La presidenta de la Cámara regional se ha referido a la campaña de esta edición, denominada 'Extracapacitados', y ha advertido: "·Qué sólo el 5 por ciento de las personas con Síndrome de Down en edad de trabajar tenga un empleo en la empresa ordinaria es un dato que no podemos permitirnos".

Por ello, ha afirmado que "el sector público debe predicar con el ejemplo" y ha reconocido sentirse "tremendamente orgullosa de representar a una institución que fue la primera en nuestra comunidad autónoma en colaborar en la integración laboral de las personas con Síndrome de Down".

"Han pasado 22 años y puedo deciros que la oportunidad de trabajar con las dos compañeras del Parlamento: María Angulo y María Otal es tremendamente enriquecedora, por lo que quiero aprovechar para darles las gracias por su excelente disposición, su colaboración y su amabilidad", ha asegurado Marta Fernández Cornago.

"LA INCLUSIÓN, UN PROCESO CONTINUO"

El acto ha comenzado con la palabras del presidente de la Asociación Riojana para el Síndrome de Down (Arsido), Mariano Otal, quien ha dado lectura a un manifiesto en el que ha recordado que "la dignidad de las personas con Síndrome de Down es inherente a su humanidad" y ha advertido de que "la inclusión no es una meta, sino un proceso continuo".

Mariato Otal ha anunciado que el premio Down Inclusión que concede Arsido ha recaído en esta edición en el programa de Juegos Deportivos que promueve el Gobierno de La Rioja. El galardón -una obra de José Ignacio Amelivia- lo ha recogido el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado del equipo de los Juegos Deportivos, de manos del equipo de baloncesto de Arsido.

Seguidamente, han intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. El broche del acto ha llegado con las actuaciones del conjunto musical 'Artistas de la pista' y del grupo de Artes Escénicas.