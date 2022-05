La presidenta de La Rioja afronta "muy contenta e ilusionada" el último Debate del Estado de la Región de la legislatura

AGONCILLO (LA RIOJA), 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de La Rioja, Concha Andreu, ha indicado que afronta "muy contenta e ilusionada" el último debate del Estado de la Región de la legislatura, que se desarrollará el 22 y 23 de junio. De hecho, ha destacado que "volvemos a la fecha de junio que es la fecha que particularmente me gusta hacer el resumen del Debate para dejar septiembre para los presupuestos, presentarlos y trabajar en comisión".

Andreu ha realizado estas manifestaciones preguntada por los periodistas por el próximo Debate, tras el balance de los 1.000 días de Gobierno, que ha tenido lugar en el Museo Würth.

Ha reiterado que afrontaba la cita en el Parlamento "muy contenta, ilusionada y con mucho trabajo hecho, y con muchas ganas de contarlo", así como "con ganas de ilusionar a la ciudadanía" para "decirle que aquella época de languidez y de ir, poco a poco, perdiendo visibilidad y tensión en cuanto a desarrollo económico e industrial se ha acabado".

A partir de ahí, "aquí estamos a crear puestos de trabajo, muchos de última generación, como digitalización o inteligencia artificial, pero también en la industria agroalimentaria". "La Rioja puede ser ejemplo para otras comunidades en la eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos europeos y propios", ha añadido.

Preguntada por el hecho de que al Debate se llegue sin líder del PP elegido, Andreu ha apuntado que "afortunadamente este Gobierno tiene las fechas puestas y sigue sus ritmos, cumpliendo los hitos que nos vamos marcando", por lo que "yo no me meto en cuestiones internas de partido, si tienen líder o no; ahí el problema del PP que veo yo en La Rioja es la falta de proyecto", pero "nosotros a lo nuestro".

FIESTA DE LA ROSA

Por otra parte, la presidenta riojana ha sido preguntada por la celebración, este fin de semana, en Herce, del 'Día de la Rosa'. Una fecha que "va a suponer encontrarnos con esta nueva dirección, ya que desde el 2011 no se había realizado este día de fiesta" por lo que "se trata de estar con amigos y compañeros de toda La Rioja".

"Yo voy a tratar de insuflarles el ánimo por seguir adelante, y que el socialismo, la socialdemocracia funciona para llevar a las sociedad hacia adelante, sin dejar a nadie atrás", ha añadido, para a continuación indicar que será difícil que venga alguien de la Ejecutiva Federal o de los Ministerios "porque están de campaña de Andalucía, y está desplegado todo el partido".

Finalmente, ha mandado un mensaje de "ilusión por seguir creciendo y por seguir demostrando que los socialistas sabemos gestionar cuando hay dificultades, sabemos crear crecimiento económico, enfocar a las empresas, y sabemos trabajar de la mano de toda la ciudadanía, pero a la vez reforzando los servicios públicos".