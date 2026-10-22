Presidente nacional de los constructores aboga por un Pacto de Estado de Vivienda

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, junto al presidente de la CPAR, Carlos del Rey - FER

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, ha abogado porque los partidos políticos alcancen un Pacto de Estado de Vivienda, que es algo que "venimos reclamando hace mucho tiempo". "Es un problema tan importante, tan transversal, que afecta a gente de derecha, de izquierda, de centro, de todos lados, que el pacto de Estado sería algo simple, sería algo blanco, como digo, una decisión política blanca".

De hecho, ha indicado que para ello habría que modificar el tema de la Ley del Suelo, que "es algo puramente jurídico, puramente técnico".

"No estamos hablando de intentar desarrollar de una vivienda protegida, vivienda libre, de más reservas o menos reservas, sino que estamos hablando de un problema que tiene una Ley en la que cualquiera se ha ido complicando ese procedimiento para obtener suelo finalista, que es la materia prima con la que se construye".

Para Fernández Alén "eso se ha ido complicando y hace que cualquier defecto formal tenga que retrotraerlo", ante lo que "nosotros estamos pidiendo es moderación y luces largas, es decir, intentar sentarse para que algo en el que se han planteado, como digo, sustancialmente igual por los partidos políticos, salga adelante lo antes posible".

Fernández Alén ha comparecido antes los medios, acompañado del presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Carlos del Rey, con motivo de la reunión del Consejo Nacional de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

El presidente de la CNC ha apuntado que "nos preocupa la falta de vivienda, la consolidación de infraestructura, y también la falta de mano de obra". "El hecho de que en la Comunidad Autónoma de La Rioja, por ejemplo, escasamente se construyan mil viviendas al año es preocupante, al igual que en el resto de España se estén construyendo escasamente 95.000 viviendas al año cuando se están creando 240.000 hogares es preocupante; y sobre todo que van pasando los años", ha añadido.

Para Fernández Alén "nos está creando un déficit acumulado que hace que el sector de la construcción tenga que potenciar más la actividad que tiene, porque además tiene fuerza para poderlo hacer", si bien "necesitamos un pequeño impulso; un pequeño impulso de las administraciones públicas que en muchas ocasiones no vemos".

"MODIFICAR LA LEY DEL SUELO"

No obstante, ha indicado que "siempre hemos venido reclamando que el primer paso es un problema complejo, ya que pasa por una modificación de la Ley del Suelo". "Esa modificación del suelo nos dará certeza, nos dará seguridad jurídica, que es algo que vienen pidiendo los empresarios, porque no haces una gran inversión si no tienes seguridad de que puedas recuperarla", ha añadido, para apuntar que "con esa Ley del Suelo se podría dar seguridad y después se podrían ir solucionando otros muchos temas, como el de fiscalidad o el tema de financiación, que son problemas que tenemos sobre la mesa y que no hay que olvidar".

El presidente de la CNC ha señalado que "si el 30 por ciento del precio de la vivienda son impuestos, el reducir la fiscalidad de la vivienda hace que se pueda moderar el precio", mientras que con el tema de la mano de obra "si tuviésemos más mano de obra, si pudiésemos crear más trabajadores, más profesionales, la solución al problema de la vivienda vendría, sin duda, de una manera más rápida".

Fernández Alén ha señalado que "con pequeños esfuerzos, que además no son conflictivos desde el punto de vista político, y conciendiándose éstos se podría intentar llegar a un acuerdo, a un entendimiento, sobre todo una moderación en un problema tan grave como es el de la vivienda", consiguiendo "cosas muy importantes que no solo demandan los jóvenes, sino que también demandan las sociedades para poder tener un futuro cercano brillante".

Preguntado sobre la modificación de la Ley del Suelo ha afirmado que "es una solución blanca, porque la ha planteado el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, de forma distinta, pero sustancialmente igual", que pasa por "la modificación del artículo 55, que lo que dice es, si algo se puede subsanar o algo falta, subsáne-se o apórtese; ahora no, ahora se dice, si algo falta o algo está erróneamente puesto, se retrotraen las actuaciones a origen".

En este punto, ha indicado que "eso está haciendo que planeamientos urbanísticos que llevan más de 10 años desarrollándose, por falta de un documento formal o por falta de un pequeño ajuste que se podría subsanar, la ley no lo permite y hay que retrotraerlo 10 años". Con ello, "lo que hace que nuevos desarrollos urbanísticos, los empresarios, cuando tienen que arreglar su dinero, esperen el plazo suficiente para saber que un recurso, una falta de un papel, algún problema, no le retrotraigan todo a origen; eso es un problema extraordinariamente grande".

El presidente de la CNC ha indicado que "lo que está claro es que si se están creando 340.000 hogares al año, no podemos estar construyendo 95.000 viviendas", ante lo que "estamos señalando que ahora se deberían estar construyendo alrededor de 350.000 viviendas al año para ir eliminando el déficit que hemos acumulado en los últimos años, para llegar a una velocidad de crucero de alrededor de 150.000-180.000 viviendas al año".

"Si tuviésemos ahora mismo un millón de viviendas, y la pusiésemos encima de la mesa, estamos todos de acuerdo a que el precio de los alquileres bajaría y el precio de la venta bajaría, porque hay un millón de viviendas más en el mercado; ahora es que al año solo se están poniendo en marcha 95.000 viviendas", ha destacado.

Por otra parte, Del Rey preguntado por el anuncio del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, de que se iban a construir 3.200 viviendas en Logroño, ha indicado que "son viviendas que se van a desarrollar; lo cierto es que ya se se han iniciado 104 viviendas de VPO, otras 90 que se van a comenzar en la zona de Río Batán y están también la zona de Ramblasque y de Cascajos Sur que se empiezan en los trámites y que tardarán unos años, pero que se van a desarrollar porque el sector en La Rioja va en un crecimiento sostenible y sostenido". "Hacemos lo que realmente se vende y lo que realmente la sociedad necesita", ha apostillado el presidente de la CPAR.