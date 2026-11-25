Autoridades en los primeros premios 'La prensa del Rioja' - RODRIGO MENA RUIZ - @RODRIGOMENA

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Prensa del Rioja ha celebrado sus cuatro décadas de historia con la entrega de la primera edición de los premios que llevan el nombre de la publicación. El Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, Marqués de Riscal, la Ruta del Vino Rioja Oriental, Javier Martínez de Salinas, Viticultores Independientes de Rioja y Raquel Pérez Cuevas han sido los protagonistas de estos seis reconocimientos, que distinguen la trayectoria, el talento y la capacidad de innovación de quienes contribuyen al presente y al futuro del sector vitivinícola de Rioja.

El acto, celebrado el 25 de noviembre en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), ha reunido a representantes institucionales y profesionales del sector vitivinícola para conmemorar el 40 aniversario de la revista. Entre los asistentes destacaron el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a otras autoridades regionales y locales, expresidentes de la Denominación y representantes del ámbito empresarial y profesional del sector.

UNA INICIATIVA PARA RECONOCER EL PRESENTE Y EL FUTURO DE RIOJA

Las seis categorías reconocen el legado, el talento y la innovación del sector, así como su proyección de futuro. Las candidaturas fueron valoradas por un jurado de profesionales de La Prensa del Rioja y representantes del sector, según criterios de trayectoria, excelencia, impacto, compromiso e innovación. Los ganadores en esta edición son los siguientes:

Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) - Premio de Innovación e investigación. Por su contribución al conocimiento científico y su aplicación a los retos del sector vitivinícola. Creado en 2008 por el CSIC, el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, es un centro de referencia cuya labor abarca desde la genética y la sanidad de la vid hasta la elaboración y calidad del vino, aportando soluciones para afrontar el cambio climático, mejorar la producción y conservar los recursos genéticos.

Bodegas Marqués de Riscal - Premio de Medioambiente y sostenibilidad. Por integrar criterios ambientales en su actividad vitivinícola. Fundada en 1858 en Elciego, la bodega ha ampliado en 2026 el alcance de su certificación Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP), incorporando voluntariamente la gestión de sus viñedos a la evaluación, junto a sus instalaciones de Elciego y Rueda. Una apuesta que extiende la sostenibilidad hasta el origen del vino.

Ruta del Vino Rioja Oriental - Premio de Enoturismo y cultura del vino. Por su labor de promoción turística y cultural del territorio, integrando vino, paisaje, patrimonio y gastronomía. El galardón reconoce su capacidad para impulsar la colaboración entre agentes locales y poner en valor la identidad de la comarca, reforzada este año por el reconocimiento de Quel como Mejor Municipio Enoturístico en los VIII Premios de Enoturismo de las Rutas del Vino de España.

Javier Martínez de Salinas - Premio a la Trayectoria profesional. Por su contribución a la evolución de los vinos de Rioja y su apuesta por la calidad y la expresión del territorio como director técnico del Grupo Bodegas Olarra desde 1998. Su labor ha recibido en 2026 un importante reconocimiento internacional con el premio IWC Red Winemaker of the Year, otorgado por el International Wine Challenge en Londres.

Viticultores Independientes de Rioja (VIR) - Premio Revelación 2026. Por impulsar un proyecto colectivo que reivindica el origen, el arraigo y la personalidad de los vinos. Nacido este año, el movimiento da visibilidad al papel del viticultor y a la diversidad de paisajes y modelos de producción de Rioja, destacando por su capacidad de convocatoria, como demostró el encuentro celebrado en Madrid con 38 productores.

Raquel Pérez Cuevas - Premio Personalidad 2026. Por su liderazgo al frente de la DOCa Rioja y de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja. Primera mujer en presidir el Consejo Regulador en sus cien años de historia, ha impulsado durante 2026 una agenda centrada en la calidad, la dinamización de la demanda, la unidad sectorial y la proyección internacional. Su nombramiento como presidenta del Comité Organizador de Barcelona Wine Week 2027 refuerza su papel en la promoción y el futuro del sector.

UNA CELEBRACIÓN COMPARTIDA CON BODEGAS COETÁNEAS

La celebración concluyó con un encuentro entre los invitados en torno a la gastronomía y el vino, que incluyó una degustación de seis referencias de bodegas de Rioja fundadas en la misma época que La Prensa del Rioja. La selección reunió Barón de Ley Verdejo, de Bodegas Barón de Ley; Ondarre Crianza 2023, de Bodegas Ondarre; Valsarte Crianza 2021, de Bodegas Solana de Ramírez; Ontañón Antología 2021, de Ontañón Bodega; Roda Reserva 2022, de Bodegas Roda, y Terroir de Zinio Reserva 2020, de Zinio Bodegas.

Una selección que permitió recorrer la trayectoria de algunas de las bodegas que han compartido con La Prensa del Rioja estas cuatro décadas de historia. La degustación se completó con tres referencias de vinos franceses.

Esta primera edición de los premios contó con el respaldo de empresas y entidades vinculadas al sector: Diam Corchos, Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Amorim Cork, JIG-The Torre, Ebrocork, Marzola y AENOR, así como con la colaboración de Crea3 y Ramondin.

CUARENTA AÑOS CONTANDO LA HISTORIA DE RIOJA

La primera edición de los Premios La Prensa del Rioja coincidió con el 40 aniversario de la publicación, fundada en 1985 por Javier Pascual y dirigida actualmente por Jorge Solana. Durante estas cuatro décadas, la revista ha acompañado la evolución del sector vitivinícola, dando visibilidad a sus protagonistas y contribuyendo a difundir la cultura de los vinos de Rioja.

A lo largo de este tiempo, sus contenidos se han adaptado a los cambios del sector, incorporando ámbitos como el enoturismo, la innovación y la sostenibilidad. También han evolucionado sus canales de difusión, desde la edición impresa hasta la web, los newsletter y las redes sociales. Desde sus inicios, La Prensa del Rioja ha mantenido su vocación de promover la Denominación y proyectar sus vinos dentro y fuera de España, difundiendo su calidad, diversidad y cultura, así como el trabajo de sus bodegas y profesionales.

La creación de estos premios se suma a esta trayectoria como una iniciativa para reconocer a quienes contribuyen al desarrollo y prestigio del sector, poniendo en valor tanto el legado de quienes han construido su historia como el talento y los proyectos que impulsan su futuro.