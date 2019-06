Profesor de Filosofía constata la existencia de la zoofilia como práctica en la que sólo se pena el negocio

Publicado 25/06/2019 14:02:18 CET

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Pablo de Lora ha señalado hoy que la zoofilia es un "mundo clandestino pero existente", en el que se pena el negocio y la explotación sexual, pero no la práctica.

De Lora ha participado en la segunda jornada del II Curso de Verano 'Derecho Animal, Ética y Sociedad', de la Universidad de La Rioja, ofreciendo una conferencia 'Sobre el amor (excesivo) a los animales no humanos'.

En ella, ha explicado cómo la explotación sexual de animales no humanos está penada en el artículo 337 del Código Penal, que castiga esa explotación.

No obstante, a continuación ha definido como "muy vidrioso" el "asunto de la relación sexual con animales no humanos".

Así, ha explicado cómo el código penal castiga, "en el mismo precepto en el que se castiga el maltrato a los animales no humanos de compañía, la explotación sexual de los mismos".

Pero, ha añadido: "Hay una polémica doctrinal en torno a si esa conducta es también la propia de la relación zoofílica o sólo la explotación sexual y la intermediación para la satisfacción de la pulsión zoofílica".

De Lora ha apostado por "lo segundo". "Yo creo que la zoofilia en España no está penada; es más bien esa intermediación y puesta a disposición de un animal de compañía para esa satisfacción de esa parafilia" lo que está penado, ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que "criminalizamos, sobre todo, las relaciones pedófilas porque entendemos que hay daño".

"Para el supuesto de la zoofilia", ha dicho: "La presencia de daño o no es contingente; a mi me parece que no siempre hay daño y hablar de trato vejatorio presupone una capacidad cognitiva que ellos no tienen".

"Si hay daño en esa relación sexual por parte de un ser humano estamos hablando de maltrato", ha afirmado.

Preguntado si el animal no humano elige esa relación ha considerado que "no la elige en un sentido denso del consentimiento". "Obviamente no consiente", ha añadido, pero "si uno rebaja la exigencia de consentimiento a una mera aquiescencia, los animales no humanos pueden exhibir aceptación".