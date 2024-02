El Programa Abierto de la UPL y Fundación Caja Rioja aborda la sostenibilidad en sus sesiones de febrero y marzo

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Programa Abierto de la Universidad Popular de Logroño (UPL) y Fundación Caja Rioja aborda la sostenibilidad en un programa que, bajo el título 'Erre que erre. Conciencia sostenible', se desarrollará durante los meses de febrero -comenzando el día 27- y marzo.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes Ochoa; la directora de la UPL, Maite Martínez Lafraya; y la responsable de Innovación de la Universidad Popular de Logroño, Teresa Rodríguez, han presentado este jueves la iniciativa.

El Programa Abierto está formado por una exposición y varias conferencias que tendrán lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, además de talleres, paseos y un intercambio de ropa y complementos.

La sostenibilidad, aquello que sostiene el mundo para que no se desmorone, se ha vuelto un término tan común que apenas reparamos en su importancia.

Para la directora de la UPL, Maite Martínez, "hablar de SOStenibilidad es hablar de desarrollo, un desarrollo en equilibrio, equitativo, viable, con igualdad de oportunidades. ¿Seremos capaces de tener una conciencia que nos permita satisfacer nuestras necesidades presentes sin comprometer las futuras? ¿Seremos capaces de poner a las personas y al planeta en el corazón de todas las decisiones?".

Para Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, "el objetivo del Programa Abierto es iniciar una conversación sobre asuntos de actualidad, que nos ocupan y preocupan, y abrirlos a la reflexión y análisis de toda la sociedad".

En sus palabras, "la sostenibilidad es, actualmente, uno de los retos más importantes que tenemos, me atrevo a decir que es el más importante. Es un reto político, social y de alianzas. No habrá sostenibilidad social si antes no hay una sostenibilidad económica, y resulta urgente una acción conjunta: el reto es actuar todos y actuar ya. Debemos pasar de la concienciación a la actuación", ha indicado.

Las actividades, como ha señalado la responsable de Innovación de la UPL, Teresa Rodríguez, comenzarán el próximo martes, 27 de febrero, con la inauguración de la exposición "RRR (reduce, reutiliza, recicla)", que muestra las creaciones de nueve artistas que centran su obra en un modo de estar en el mundo, lento y paciente, con métodos que huyen del ruido y la inmediatez.

Utilizando, en algunos casos, recursos naturales extraídos por ellos mismos, dando nueva vida a recursos ya existentes o incluso a desechos, sus creaciones nacen de la coherencia con su modo de estar y respirar.

Se trata de Margo. Almazuelas; Gene Palacios. Cerámica; Marta Burgui. Grabados y papel; Teresa Rodríguez. Fotografía poética; Sara Bosque. Tintes naturales; Manuela Puch. Ropa; Begoña Saénz de Murieta. Dibujo; Gema Pérez. Cestería; y Daniel Latorre. Madera. Podrá visitarse hasta el 22 de marzo, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.