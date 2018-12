La proyección de Everything is Illuminated cierra este viernes el XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés de la UR

Publicado 20/12/2018 19:58:27 CET

El XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Realism&Naturalism' de la Universidad de La Rioja concluye mañana, viernes 21 de diciembre, con la proyección de Everything is Illuminated (Dr. Live Schreiber, 2005), a las 17,00 horas, en el Edificio Filologías.

Esta novena y última sesión del XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Realism&Naturalism' incluye la película basada en la novela de Jonathan Safran Foer; mientras que la profesora Mar Asensio Aróstegui ofrecerá la conferencia 'Realism, autobiography and the representation of trauma in Everything is illuminated'.

La proyección de la película se realizará simultáneamente en dos salas del Edificio Filologías en versión original y con subtítulos en inglés.

REALISMO Y NATURALISMO

El XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés de la Universidad de La Rioja se dedica, en esta edición, al realismo y el naturalismo y, del 22 de octubre al 21 de diciembre, proyectará nueve películas de este género.

Durante el ciclo se proyectarán las películas: I, Daniel Blake (2016), A Better Life (2011), Revolutionary Road (2008), You Only Live Once (1937), Away from Her (2006), Amazing Grace (2006), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), Great Expectations (2012) y Everything is Illuminated (2005).

Todas ellas, en versión original sin subtítulos y, simultáneamente, en versión original con subtítulos en inglés. Asimismo, y en función de la demanda, algunas películas se proyectarán en versión original con subtítulos en español.

Las siguientes sesiones tendrán lugar en el Edificio de Filología de la UR (c/San José de Calasanz, 33), en horario de 17.00 a 20.30 horas, a lo largo de varios jueves y viernes de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La proyección de cada película irá acompañada de una sesión introductoria y conferencia posterior a cargo un docente experto en la materia. El curso contará así con la presencia de una profesora de la UPV/EHU, Amaia Ibarraran, tres profesoras de la UR, María Jesús Hernáez, Cristina Flores y Mar Asensio, y cinco profesores de la UR, José Díaz-Cuesta, Miguel Ángel Muro, Bernardo Sánchez, Carlos Villar, y Jonatan González.

El XVI Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Realism & Naturalism' está coordinado por José Díaz-Cuesta Galián, profesor del Grado en Estudios Ingleses. Jonatan González García, investigador de la UR, es el director académico.

La actividad cuenta con financiación del Vicerrectorado de Estudiantes y de la Facultad de Letras y de la Educación. En la organización colaboran, además de las entidades financiadoras, el Departamento de Filologías Modernas, la asociación ACAUR, el Centro de Estudios Irlandeses BANNA/BOND, el proyecto de investigación de la UR 'El modo satírico, género y la constitución de identidades en los lenguajes visuales y literarios' (APPI17/06); los grupos de investigación 'Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos en Habla Inglesa' (GRID), 'Lenguajes Específicos y Literatura Comparada y Aplicada'; y la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja.