El PR+Riojan@s propone crear una zona de esparcimiento para mascotas en Quel - PR+RIOJAN@S

LOGROÑO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano (PR+ Riojan@s) se hace eco de una petición trasladada por vecinos de Quel y propone al Ayuntamiento la creación de una zona de esparcimiento canino en el entorno del paseo del Cidacos, un espacio que, por sus características y amplitud, podría ofrecer una ubicación adecuada para esta iniciativa.

La portavoz de la formación riojanista en el municipio, Mari Cruz Sáenz, considera que se trata de "una propuesta razonable, útil y perfectamente compatible con el disfrute de este entorno por parte del conjunto de la ciudadanía".

La iniciativa contempla habilitar un recinto vallado y acondicionado donde los perros puedan correr, jugar y relacionarse con seguridad, incorporando elementos básicos como papeleras, dispensadores de bolsas, puntos de agua y, si fuera posible, pequeñas zonas de sombra y descanso.

Sáenz apunta que "disponer de un espacio específico para las mascotas contribuiría a mejorar la convivencia entre los diferentes usuarios del paseo, facilitando que los propietarios de perros cuenten con una zona apropiada sin interferir en el uso habitual de los espacios públicos".

La formación propone que los servicios municipales estudien la ubicación más adecuada, respetando el arbolado existente y procurando que la actuación se integre de manera natural en el entorno del Cidacos.