El PSOE acusa a Escobar de "dar la espalda al Logroño real" con "ineficacia" y "dejadez diaria"

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha acusado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, de "dar la espalda al Logroño real", así como de llevar a cabo una gestión "ineficaz" y con "dejadez diaria".

Ha sido en su intervención de la segunda jornada del 'Debate sobre el estado de la ciudad', que desde ayer se está desarrollando en el Consistorio de la capital riojana. Ha indicado que Escobar "nos decía que vivir es narrar y que una ciudad también se narra, pero en su narración lo primero que ha hecho ha sido hacer oposición de la oposición y que el resto es pura ficción".

Ha lamentado que "basa su relato en el famoso 'logroñear'; terrazas, grandes eventos, paseos, porque una ciudad no se mide por lo que enseña el turista en un fin de semana, sino por cómo se ven las personas que habitan en ella los 365 días del año". "No se puede 'logroñear' cuando tenemos la ciudad más sucia de la historia", ha apostillado.

Para Reinares "frente a su propaganda existe un Logroño que no sale en la foto, el de la persona joven que no puede emanciparse, el de la familia que no puede conciliar, el del mayor que sufre la soledad y el de la mujer que exige seguridad e igualdad". "A ese Logroño real usted le ha dado la espalda", ha asegurado.

El portavoz socialista ha recordado que "llegaron prometiendo una rebaja fiscal del 10 por ciento en todos los puntos, pero en 2025 la presión fiscal subió un 2,85, un 81 por ciento por ciudadano". Ha añadido que "la gran paradoja del Gobierno de Escobar, es que recaudan como campeones, pero gestionan como aprendices; y como gestionan como aprendices sus promesas han resultado ser un absoluto y rotundo engaño masivo a toda la ciudadanía".

"Es el alcalde de los proyectos y de las infografías que nunca se hacen realidad", ha destacado, recordando que "prometió la continuación inmediata de las obras de las 'Cien Tiendas', pero a fecha de hoy se nos ha licitado un pequeño tramo para 2027, con claros tintes electorales, eso sí, y que no se puede ejecutar hasta que no haya sentencia judicial".

El "fracaso estrepitoso" del Plan General o el "engaño" que supuso el convenio con Bosonit, "perdiendo Logroño una inversión estratégica", o el "famoso proyecto 1521, en lo que lo único que nos han presentado los logroñeses son unas excavaciones arqueológicas y una maqueta", han sido otras actuaciones criticadas por Reinares.

En este punto, ha acusado a Escobar de "no ser sincero, porque nos miente constantemente", para añadir que en las calles "se sufren su ineficacia y su dejadez diaria", sin olvidar que "han blindado la institución contra los vecinos". Además, ha señalado que "los barrios los pisó en campaña electoral, y hoy son los grandes olvidados".

Por otra parte, en materia de vivienda, el portavoz del PSOE ha indicado que "es un drama que asfixia verdaderamente a nuestros hijos y jóvenes, y que compromete el futuro demográfico y económico de las ciudades". "La Rioja ha crecido de 2023 aquí en 4.313 personas, pero de ellas solo una de cada cuatro se ha quedado en Logroño y el resto han elegido otras ciudades para vivir", ha señalado, para apuntar que "los expulsan porque el alquiler en Logroño ronda ya los inasumibles 10 euros por metro cuadrado".

Frente a ello, "las viviendas de uso turístico suben", con lo que "ahora acorralado por la realidad, nos anuncia sobre el papel 3.000 viviendas en Cascajos Sur". Ha lamentado que "hoy sólo tenemos en marcha 104 viviendas en solares municipales, que son un escándalo gravísimo que venimos denunciando, ya que se enajenaron solares públicos hace dos años sin incluir ni una sola cláusula que regulara la adjudicación de las viviendas"

"Usted gobierna para los que ven la vivienda como un negocio y no para los jóvenes de nuestros barrios", ha espetado al alcalde, recordando que "los apartamentos turísticos devoran y fagocitan nuestra ciudad". En el caso del Casco Antiguo "su modelo es letal; especulación, ruido nocturno y expulsión de los vecinos".

El portavoz socialista ha acusado al Equipo de Gobierno de "no querer las bicicletas por dentro de la ciudad", al tiempo que ha criticado la "macro rotonda" de Vara de Rey con Avenida de España "donde el peatón pierde espacio físico, donde se restan zonas verdes por mucho que diga, y que atrae más tráfico de combustión".

"CRUELDAD ADMINISTRATIVA"

Por otra parte, Reinares ha asegurado que "en la política hay una línea sagrada que jamás se debe cruzar que es el abandono del escudo social", porque "su crueldad administrativa asusta, ya que el año pasado fueron ustedes incapaces de ejecutar la totalidad del presupuesto de los servicios sociales, dejando sin ejecutar en 2025, 3,8 millones de euros del presupuesto social".

En relación a la gestión de los fondos europeos "se han dedicado a perderlos, simple y llanamente", hasta el punto de "tener que devolver casi 8 millones de euros a Europa por pura incapacidad de gestión política".

El portavoz socialista ha señalado que "toda esta parálisis absoluta, toda la suciedad acumulada en las calles, todo este drama especulativo que expulsa a los jóvenes por falta de vivienda, toda esta pérdida millonaria de fondos europeos y el recorte infame en las políticas sociales, tiene una única y exclusiva explicación, el desgobierno orgánico de Conrado Escobar".

"Frente a su ciudad escaparate, frente a su sumisión a los extremos, el Partido Socialista propone gobernar desde la valentía, un Logroño que se construya desde los derechos, desde la igualdad y desde la justicia", ha concluido Reinares que ha abogado por "servicios públicos de calidad y por la verdadera convivencia vecinal".

PONER EN VALOR LA CONVIVENCIA

En su respuesta, Escobar ha asegurado que "el principal cambio que se ha producido en esta legislatura ha sido el de la convivencia; un activo a poner en valor".

Sobre las críticas en materia de vivienda, el alcalde ha indicado que "no son acertadas", ya que "nos echan en cara que haya más o menos vivienda, pero cuántas hicieron en la legislatura anterior; porque no se impulsó absolutamente nada".

Con ello, "nosotros tuvimos que empezar, dicho de una manera coloquial, de cero", llegando "a activar 22 espacios para llegar a las más de 6.200 viviendas en el mercado". En este punto, sobre las 104 viviendas de VPO ha asegurado que "es que el pliego de condiciones es el mismo que el que regía en la última operación que se hizo con Tomás Santos y el Partido Riojano".

En materia de impuestos, Escobar le ha recordado que el Gobierno de España "han subido los impuestos 145 veces", mientras que "yo me he propuesto bajarlos, llegando al final de esta legislatura con un alivio fiscal del 10 por ciento".

"IMPULSO A LA POLÍTICA FISCAL"

Sobre los Servicios Sociales, el alcalde ha afirmado que "los datos son rotundos", porque, por ejemplo, "en emergencia ordinaria luz y gas para colectivos vulnerables, en el 2022 eran 4.867 las ayudas concedidas; en el 2024, 4.960; en el 2025, 5.414". Además, el contrato con Cocina Económica "ha pasado de 450.000 euros a 696.000 euros, que

es donde se palpa realmente la necesidad de la gente", al tiempo que ha manifestado que "nadie se queda sin ayuda desde este ayuntamiento", para asegurar que "hemos dado un impulso nuevo a la política social, pasando de un modelo asistencial a la política de derechos; a una política que tiende la mano".

Ha aludido Escobar a los fondos europeos, que hay que gestionar de "manera coherente", porque "ustedes no los gestionaron, se emborracharon de fondos europeos".

Por otra parte, y, para concluir, ha asegurado que Logroño "es un buen escaparate", así como que los barrios "son capital en el día a día" de la ciudad, sin obviar que "hemos tomado todas las medidas para que la convivencia en el Casco antiguo, para que la habitabilidad funcione", o el impulso al contrato de limpieza.