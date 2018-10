El PSOE advierte de la "política de acoso y derribo" de Ayuntamiento y Gobierno regional sobre Cultural Rioja

Actualizado 25/11/2011 13:56:33 CET

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Carlos Navajas, ha advertido este viernes sobre "la política de acoso y derribo" que, a su juicio, están ejerciendo el Consistorio y el Gobierno regional sobre Cultural Rioja, "para acabar con este programa con la excusa de la crisis".

En rueda de prensa, Navajas ha recordado que Cultural Rioja nació "hace 23 años", en 1988, mediante un convenio firmado entonces a tres bandas, entre Ayuntamiento, Ejecutivo regional e Ibercaja. La entidad financiera se retiró del acuerdo hace unos años, por lo que el programa pasó a estar sustentado sólo por parte de las administraciones.

"Cultural Rioja ha demostrado con creces su calidad y validez, pero, desde el programa electoral del PP, ya se ve que no hay ninguna referencia a este programa", ha afirmado Navajas, quien ve, por ello, un "programa oculto" para abandonar esta programación cultural.

Así, ha señalado que "en conversaciones preelectorales ya se habló de cerrar la sala Amós Salvador y de que los programadores de las actividades no fueran los funcionarios, sino los políticos", algo que ha considerado como "un gran error" y "una vuelta al pasado, a antes de 2007".

Ha hecho igualmente referencia a las palabras del consejero de Cultural, Gonzalo Capellán, en una comparecencia parlamentaria del mes de septiembre, "cuando habló de una revisión del convenio", lo que se tradujo "en un descenso de la aportación regional al convenio de 100.000 euros anuales".

Para el concejal socialista, especialmente grave son las consecuencias para Cultural Rioja del Plan de Eliminación de Duplicidades, creado entre ambas administraciones, que, entre otras medidas, incluye el cierre de la oficina de Cultural Rioja en la Plaza del Parlamento.

"Dicen -ha añadido Navajas- que el ahorro por este cierre es de 75.000 euros anuales, pero como no incluyan al personal, no cuadra, porque, sólo por el local, el ahorro al año es de 7.000 euros. Todo pone de manifiesto que no hay duplicidades, sólo intención de acabar con Cultural Rioja".

A ello ha sumado que, de las últimas declaraciones de la alcaldesa, en la apertura de la exposición 'Brangulí', "se desprende un programa oculto, una semiprivatización de la sala Amós Salvador", en la que, según ha dicho, "se están programando ya exposiciones a espaldas de los programadores de Cultural Rioja".

"Estamos volviendo al pasado, con la excusa de las duplicidades y del ahorro. Es una vuelta a la 'caza de brujas', algunas personas vinculadas a Cultural Rioja sufrieron 'caza de brujas' en la época de Julio Revuelta como alcalde, y ahora se vuelve a lo mismo, intentando prescindir de estos gestores", ha finalizado.