El PSOE de Alfaro pide "la dimisión de la alcaldesa" tras la petición de la Fiscalía de 8 meses de prisión

Archivo - Yolanda Preciado, alcaldesa de Alfaro - PARLAMENTO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alfaro ha pedido "la dimisión" de la alcaldesa de la localidad, Yolanda Preciado, tras conocer que la Fiscalía solicita 8 meses de prisión como presunta autora de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente.

Todo, según el escrito del Fiscal, "por permitir la realización de vertidos indirectos sobre el cauce fluvial del río Alhama, con causación o peligro de causación de daño sustancial a elementos medioambientales".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Yolanda Tarragona, ha señalado que estos hechos "son extremadamente graves, y se llevaron a cabo durante los ocho años de mandato de Preciado".

Y los alfareños "hemos tenido que asumir el pago continuado de denuncias; la más importante y de mayor cuantía la impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica por un importe de 110.331,38 euros".

Tarragona ha recordado que ese escrito de la Fiscalía recoge que los hechos relatados "constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por permitir la realización de vertidos indirectos sobre el cauce fluvial del río Alhama". Tarragona ha recordado que la evacuación y tratamiento de aguas residuales "son competencia exclusiva de los ayuntamientos".

La portavoz socialista ha asegurado que Preciado "no ha adoptado medidas correctoras eficaces para prevenir o minorar el perjuicio medioambiental que estos vertidos pudieran generar, en una inacción municipal injustificable".

Yolanda Tarragona ha señalado que la alcaldesa de Alfaro "tendrá que declarar ante la justicia por este caso el próximo jueves".

El PSOE de Alfaro ha explicado también que la justicia "ha eximido al anterior alcalde socialista, Julia Jiménez Velilla, porque "él sí realizó actuaciones para tratar de controlar ese vertido que se viene produciendo, al menos, desde 2009".

De hecho, bajo el mandato de Jiménez Velilla "se iniciaron las obras de un nuevo colector de aguas residuales para apoyo a la red general de saneamiento de Alfaro, y se concedió licencia para un sistema de depuración de residuos industriales".

Tarragona ha aseverado que "a la gravedad de este caso, debemos sumar otro asunto, derivado del registro, por parte de la policía judicial, de las dependencias del consistorio alfareño el pasado 21 de mayo, asunto ante el cual el Grupo Municipal Socialista se ha personado en las diligencias penales abiertas en el Ayuntamiento de Alfaro".

Yolanda Tarragona ha explicado que "desde el primer momento venimos reclamando la máxima transparencia y hemos solicitado explicaciones claras al Equipo de Gobierno con el fin de conocer el alcance real de la investigación abierta, y nos hemos encontrado con un muro de silencio".

La portavoz socialista ha asegurado que la alcaldesa "se escuda en que todo esto está bajo secreto de sumario, y es cierto". Pero nosotros "estamos demandando explicaciones políticas".

Lo que no dice la alcaldesa, ha añadido Tarragona, es que "según hemos podido saber los concejales socialistas, estas diligencias penales están abiertas desde el año pasado, desde 2025". Y es evidente que "el Ministerio Fiscal, al detectar posibles irregularidades con posible alcance penal, ha remitido todo a los Juzgados de Calahorra y ha pedido la incoación de diligencias".

Ambos casos, ha añadido Tarragona, "están generando un daño reputacional muy importante a la institución y al municipio". Alfaro "merece un Gobierno municipal decente, que trabaje por los intereses de las vecinas y vecinos y que no esté más pendiente de asuntos judiciales que de la gestión del día a día".