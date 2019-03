El PSOE califica de "mala gestión" la realizada por el Gobierno en materia de reparto de viñedo

Publicado 20/03/2019 13:10:33 CET

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Parlamento y candidata del PSOE a la presidencia de la Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que "si hay algo que pone en evidencia el desastroso funcionamiento y la mala gestión del Gobierno de Ceniceros, es el fracaso en el reparto de hectáreas de viñedo para la DOCa Rioja".

"El Gobierno de Ceniceros se la ha jugado con el viñedo y ha perdido", ha señalado Andreu en una rueda de prensa. Y es que en esta legislatura que ya finaliza, "ni se ha repartido oficialmente ninguna hectárea de viñedo de las concedidas por Europa, ni se han asumido responsabilidades políticas por parte de ningún miembro del gobierno, ni de autoridades que manipularon en connivencia para el fraude".

Para Andreu, "se han perdido 3 años de inversiones para estos jóvenes, se ha perdido la riqueza productiva que suponen las hectáreas que no se han hincado y que ya estarían al 50 por ciento de su producción (1 hectárea puede oscilar de los 60.000 a los 100.000 euros), por no hablar de los 6.500 kg /ha a 1 euro. "Se ha privado de riqueza y por tanto de esperanza a muchas familias riojanas".

Es momento de sacar conclusiones de esta legislatura que está ya acabada y si hay algo que pone en evidencia el "mal funcionamiento y la pésima gestión del gobierno de Ceniceros, este es el fracaso en el reparto de hectáreas de viñedo para la Denominación de Origen Calificada Rioja".

A estas alturas, cuando ya se acaba la legislatura "¿Cómo es posible que un procedimiento que empezó con el mandato de Ceniceros no haya sido resuelto?", se ha preguntado. "¿Cómo es posible que el reparto de autorizaciones de viña de 2016 y el reparto de 2017, no estén aún resueltos?".

"¿Cómo es posible que este gobierno, que tan bien dice que hace las cosas y que desconoce la autocrítica y la asunción de responsabilidades, haya permitido que jóvenes agricultores riojanos se encuentren aun esperando notificación para seguir adelante o no con su esperada plantación y no saben ni qué hacer?".

Para Andreu, solo es posible porque el gobierno de Ceniceros "no se ha hecho cargo de comunicar y tener atendidas a las personas a las que en un primer momento les concedieron las autorizaciones administrativas".

La portavoz socialista ha señalado que "la posibilidad de plantar lo concedido en 2016 caduca en junio de 2019, pero la Consejería de Agricultura "ni ha aclarado ni ha hecho nada, ¿cómo es posible tanto descontrol, tanta incertidumbre y tanta irresponsabilidad?".

Andreu ha explicado que el PSOE denunció la irregularidad del reparto de 2016, y, fruto de esa denuncia, "obligamos al gobierno de La Rioja a publicar los datos de los adjudicatarios en el BOR para facilitar la transparencia".

Una transparencia "obligada", porque todo lo que tiene que ver con el reparto de viñedo en La Rioja "siempre ha tenido detrás la sospecha y delante la confirmación de que no se estaba haciendo correctamente y de manera justa".

"Les pedimos que, en vista de la necesaria revisión del reparto de 2016 frenaran el reparto de 2017, hasta que se aclararan las concesiones, pero no hicieron caso". Ni siquiera se escuchó a una parte del sector que vio también esa necesidad de no seguir adelante con el reparto de 2017. "Y es resultado no pudo ser más catastrófico".

"Tanto se descontroló la situación que se tuvo que llegar al acuerdo de no repartir ni una cepa en 2018, hasta que se dilucidara cómo solucionar tamaña madeja", ha dicho.

Estamos en tiempo de descuento de la legislatura, y es momento de sacar conclusiones sobre el reparto de las autorizaciones de plantación de viñedo.

SIN ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Y las conclusiones son claras, "ni se ha repartido oficialmente ninguna hectárea de viñedo de las concedidas por Europa, ni se han asumido responsabilidades políticas por parte de ningún miembro del gobierno, ni de autoridades que manipularon en connivencia para el fraude" -en alusión a la alcaldesa de Clavijo-.

Para Andreu, el Gobierno de Ceniceros "no se merece la confianza de los jóvenes agricultores y emprendedores que pusieron sus esperanzas en un cultivo prestigioso como es el del viñedo, porque se han encontrado un gestor que no merecen".

"El gobierno de Ceniceros ha jugado con el viñedo y ha perdido. No ha sabido valorar la riqueza que tenía entre manos. Ni de prestigio ni de riqueza económica".

El prestigio de la DOCa Rioja "hay que creérselo y hay que protegerlo, no manosearlo para evitar que esté en boca de todos como algo que no se controla adecuadamente".

A juicio de Andreu "se han perdido 3 años de inversiones para estos jóvenes, se ha perdido la riqueza productiva y se ha privado de riqueza y por tanto de esperanza a muchas familias riojanas".

Por lo que ha pedido a los agricultores riojanos que exijan responsabilidades "por este lucro cesante", por este dinero que han dejado de ingresar tantos jóvenes agricultores riojanos. "Les pido que le exijan responsabilidades al gobierno por no haber gestionado este fabuloso patrimonio riojano que enriquece nuestra tierra, porque esta situación es de todo punto intolerable", ha finalizado.