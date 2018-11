El PSOE critica "años sin hacer nada" por trasladar la subestación de Cascajos y reclama un acuerdo "ya"

Publicado 12/11/2018 13:40:25 CET

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha criticado este lunes que el Gobierno local del PP lleva "años sin hacer nada" respecto al "prometido" traslado de la subestación eléctrica de Cascajos, por lo que ha reclamado un acuerdo "ya" al respecto.

En rueda de prensa, Arraiz ha recordado que este proyecto viene "desde el año 2007, cuando el PP acordó el traslado de la subestación, en el entorno del soterramiento, a una parcela dotacional en la calle Poeta Prudencio".

Algo, como ha apuntado, que se aprobó "por unanimidad" en el pleno, y, posteriormente, por la Junta de Gobierno Local, incluyendo que la futura subestación fuera soterrada. Incluso, ha incidido, desde la Sociedad del soterramiento LIF "se encargó un estudio que cifró hasta el coste del proyecto en unos 6 millones de euros".

"Luego, se dio el cambio de Gobierno municipal, y, con Tomás Santos en el Alcaldía, se intentó llevar adelante el traslado. Pero entonces fue cuando el PP en la oposición cambió de criterio y se opuso al traslado a Poeta Prudencio, implicando en la polémica a los vecinos y hablando hasta de problemas de salud", ha señalado.

Finalmente, cuando el PP volvió al Ejecutivo local, "se aprobó llevar la subestación eléctrica al sector Pedregales, a 400 metros de Maristas y del Hospital San Pedro, en una zona residencial en la que, antes o después, se van a construir viviendas".

"Y de todo esto -ha lamentado la portavoz socialista- la realidad es que, a día de hoy, no hay nada de nada, pese a que nosotros hemos pedido al PP que, aunque no estemos de acuerdo, lleve a cabo el traslado tal como lo tiene comprometido".

Arraiz ha subrayado que las últimas veces que la alcaldesa ha hablado de este proyecto ha sido "en 2013, cuando el propio PP llevó una moción al pleno para continuar los trabajos; y en 2016, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, cuando Gamarra afirmó que la negociación con Iberdrola continuaba y que se informaría cuando se tuviera coste y financiación".

"Pero la realidad es que, ocho años después del inicio de este proyecto, no hay nada de nada", ha insistido la portavoz del PSOE, quien ha señalado que este mismo año se ha vuelto a abordar el tema en el pleno gracias de una moción del PR+, "cuando la alcaldesa habló de un acuerdo con Iberdrola".

Un acuerdo, ha dicho, que los socialistas han reclamado en una carta a la primera edil "que no ha contestado", aunque sí han tenido, este pasado mes de octubre, respuesta por parte de técnicos municipales "que han dicho que no existe tal convenio, salvo el suscrito en 2009 para el traslado a Poeta Prudencio", que se considera además sin efecto "al no cumplirse".

PROBLEMAS.

Todo esto, además, en opinión de Arraiz, tiene más consecuencias negativas, porque "ahora que se van a iniciar, esta semana, las obras para la rotonda de Duques de Nájera con Miguel Delibes, que estará en un plazo aproximado de un año y medio, si la subestación no se traslada, la urbanización de la zona dará problemas".

Algo que se materializa, como ha advertido, en que, de mantenerse en su lugar actual la subestación, "la calle Miguel Delibes se estrecha obligatoriamente, lo que causará problemas".

A ello ha unido que "teniendo en cuenta que la estación de autobuses estará acabada para el año que viene, la subestación afeará el entorno, dificultará la entrada de algunos autobuses en las nuevas dársenas y hasta supondrá un problema para la venta de suelo en la zona".

Por todo ello, y tras recordar que "Iberdrola planteó en 2016 el soterramiento de la estación en el ámbito actual con un coste inferior hasta de 4 millones", ha reclamado "ya el necesario acuerdo entre Iberdrola, LIF y Gobierno de La Rioja para tener la mejor ubicación para la subestacion soterrada, con garantías y al menor coste posible".