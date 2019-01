El PSOE exige al Gobierno riojano poner en marcha el Artículo 46 para un plan de localización industrial preferente

Publicado 28/01/2019 13:51:59 CET

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE La Rioja y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento regional, Francisco Ocón, ha exigido este lunes al Gobierno riojano que "ponga en marcha el artículo 46 para un plan de localización industrial preferente, ya que en La Rioja no hay un indicado bueno respecto de la industria y el Gobierno de Ceniceros no ha hecho nada en la materia".

Ocón, en rueda de prensa, ha analizado la política industrial del Gobierno de La Rioja, "que es nula". En primer lugar, el secretario general de los socialistas riojanos ha realizado un "análisis certero" de la situación en la que se encuentra la industria en la comunidad, basándose en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, ha apuntado que, respecto del Índice de Producción Industrial -IPI-, "en los tres años del Gobierno de Ceniceros ha ido a peor, ya que en 2016 La Rioja fue la segunda Comunidad con el peor índice, y ya en 2017 y 2018 fuimos la Comunidad con el peor Índice de Producción Industrial de toda España".

"La industria tiene un peso importante en el crecimiento económico y si en los últimos tres años hemos sido los peores en producción industrial su influencia tiene en ser la Comunidad que menos crece de toda España", ha afirmado el dirigente socialista.

Ha añadido que "los índices de cifra de negocio de la industria en el año 2018 nos revelan que mientras España crece un 0,5 por ciento, la Rioja decrece un 2,2 por ciento" y, respecto del índice de entrada de pedidos a la industria, ha detallado que "mientras que en España sube un 25 por ciento, en La Rioja baja un 2,9 por ciento".

"No hay un indicador bueno" y, además, hemos conocido recientemente que en La Rioja tenemos los segundos salarios más bajos y "seguimos sin tener noticias del Proyecto de Ley del Gobierno de La Rioja sobre la ADER, un proyecto 'estrella' de este Gobierno y que está paralizado", ha dicho.

Esta es "la situación real de la industria en La Rioja", una situación que, en palabras de Ocón, "el Gobierno de Ceniceros la encubre o la distorsiona", ya que "si de algo ha carecido el Gobierno del PP respecto de La Rioja es una estrategia en materia de política industrial".

Ha recordado que "el PSOE de La Rioja, desde hace un montón de años, le viene diciendo al Gobierno regional que la situación de la industria de La Rioja no depende solo del Ejecutivo riojano, sino que requiere de una estrategia colaborativa con el gobierno central y con la Unión Europea".

Así, ha apuntado que "La Rioja tiene dos singularidades que el Gobierno regional no ha utilizado nunca", y ha especificado, en primer término, que "somos la única región europea con una sentencia favorable de los Tribunales Europeos reconociendo que hemos sido perjudicados por el dumping fiscal, una sentencia del año 2011 que no ha aprovechado el Gobierno del PP".

La segunda singularidad es "el artículo 46 de nuestro Estatuto". "El PSOE ha sido siempre partidario de que esta compensación a La Rioja por el efecto frontera se pusiera en marcha, porque nunca se ha puesto en marcha, reto a Ceniceros a que enseñe algún papel que demuestre que se ha puesto en marcha este artículo alguna vez", ha afirmado.

Ocón ha señalado que la propuesta del PSOE riojano para poner en marcha un plan de localización industrial preferente "solo puede llevarse a cabo en colaboración con el Gobierno de España y las instituciones europeas, pero esto debe servir el artículo 46 de nuestro Estatuto".

Igualmente, el dirigente socialista ha criticado que mientras el Gobierno de La Rioja no ha hecho nada respecto al artículo 46 en 20 años, "solo lo ha utilizado para buscar enemigos externos en lugar de buscar colaboración". "No haber hecho nada con el artículo 46 -ha señalado- es responsabilidad exclusiva de los Gobiernos del PP, que no achaquen a otros su fracaso".

Ocón ha finalizado diciendo que respecto de la política industrial en La Rioja en los últimos años "solo hemos conocido deslocalizaciones de industrias que se han ido de La Rioja", también conocemos que "son miles los riojanos que cada día cruzan las fronteras de la Comunidad para acudir a puestos de trabajo en Álava y en Navarra que no encuentran en La Rioja".

Mientras esto sucede, ha dicho, "el Gobierno de La Rioja no ha hecho nada y tenía herramientas a su alcance". Por ello, se ha comprometido a que si el PSOE gobierna en La Rioja a partir de mayo, "no habrá preocupación mayor que crear puestos de trabajo en la industria riojana, poner de verdad en marcha el artículo 46 para reforzar la política industrial de esta comunidad y trabajar con el Gobierno central e instituciones de la UE".