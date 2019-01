PSOE exige a PP que cumpla con acuerdo de fin de huelga de las trabajadoras sociales para evitar saturación en la Unidad

Publicado 28/01/2019 14:17:56 CET

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE responsable de Servicios Sociales, María Marrodán, ha criticado que el Grupo Municipal Socialista se ve obligado de nuevo a pedir explicaciones al Ejecutivo local del PP sobre la gestión del personal en la unidad de Servicios Sociales porque "continúan remoloneando para cubrir bajas de larga duración y para cumplir lo que el propio Gobierno acordó con las trabajadoras sociales al finalizar su huelga de diciembre de 2015".

Marrodán ha recordado que Cuca Gamarra ostenta el "dudoso honor" de ser la única alcaldesa que ha tenido a las trabajadoras sociales en huelga. Ha añadido que esta acción de movilización llegó "tras mucho tiempo reivindicando al Gobierno local del PP que mejorara sus condiciones laborales con un refuerzo del personal de la Unidad de Servicios Sociales, una reclamación que les permitiría realizar bien su trabajo y atender a la ciudadanía en condiciones adecuadas".

En este sentido, ha planteado que "si hay sobrecarga de trabajo, las bajas no se cubren, la carga administrativa aumenta y, mientras tanto, no se refuerza la Unidad de Servicios Sociales con más personal, irremediablemente la atención se verá resentida". Por ello, ha destacado que la profesionalidad de las personas de esta Unidad está siendo la última línea que garantiza la calidad de la atención, pero eso sí, a costa de un sobreesfuerzo y de un creciente malestar entre los trabajadores, que ningún equipo de Gobierno responsable debería permitir.

Por tanto, ha aclarado que los hechos continúan desmintiendo a la alcaldesa cuando afirma que los Servicios Sociales son su prioridad porque constantemente el equipo de Gobierno municipal del PP "racanea en la dotación de medios humanos para esta Unidad". Por el contrario, el PSOE ha reclamado en diferentes ocasiones durante este mandato el necesario y urgente refuerzo de personal en esta Unidad porque "si queremos tener unos servicios municipales orientados a la atención y el cuidado de la ciudadanía, deberíamos empezar por cuidar a las personas que desempeñan su trabajo en los mismos, un hecho que no sucede actualmente en la Unidad de Servicios Sociales".

ESCASEZ DE PERSONAL EN SERVICIOS SOCIALES

De esta forma, Marrodán ha criticado que las bajas de trabajadoras sociales no se están cubriendo de manera ágil y adecuada. En concreto, ha detallado que actualmente hay una baja de larga duración que no ha sido cubierta desde el 8 de noviembre de 2018, supuestamente porque se está a la espera de que el juzgado realice un nuevo baremo de la lista de espera de las trabajadoras sociales. El PSOE entiende que esta explicación del Gobierno local del PP no es válida, ya que coincidiendo con estas mismas fechas sí se ha utilizado esa misma lista para cubrir otras dos vacantes.

Por otro lado, la concejala socialista ha concretado que al PSOE también le preocupa la escasez de personal administrativo en Servicios Sociales, "profesionales esenciales para dar una respuesta ágil ante situaciones urgentes que así la requieren, como son las ayudas contra la pobreza energética, y que al ser insuficientes lastran el día a día de la Unidad".

A este respecto, ha especificado que esta área municipal ha perdido recientemente un auxiliar administrativo y desconoce qué solución piensa dar el equipo de Gobierno del PP a esta situación. "Lo que está claro es que, lejos de buscar agilizar y mejorar el trabajo de una unidad, que precisa de un importante refuerzo administrativo para funcionar de manera óptima, se van perdiendo medios humanos y se racanea para dotarla adecuadamente", ha afirmado.

INCUMPLIMIENTOS ACUERDO DE HUELGA

En esta línea, María Marrodán ha recriminado al equipo de Gobierno dirigido por Cuca Gamarra que no ha aprendido nada de los conflictos que ha padecido la Unidad de Servicios Sociales en este mandato porque "acaba de comenzar 2019 y podemos confirmar que el Partido Popular ha incumplido los acuerdos a los que llegaron con las trabajadoras sociales para finalizar la huelga de 2015".

En este documento se acordó que el Ayuntamiento de Logroño contaría para 2018 de manera efectiva con 35 trabajadoras sociales desarrollando sus funciones en los centros de servicios sociales, ampliándose a 36 para este año 2019. Sin embargo, actualmente son 34 las profesionales en atención directa y, por tanto, el equipo de Gobierno del PP ya ha incumplido el compromiso adquirido.

A ello se suma el hecho de que las numerosas reducciones de jornadas que se dan en la Unidad harían necesaria la contratación de más personal para cubrir esas horas efectivas que no se prestan. A pesar de que el acuerdo de fin de huelga también contemplaba la necesidad de estudiar esta situación y actuar al respecto, el Ejecutivo municipal del PP no ha tomado ninguna medida al respecto y son las propias trabajadoras sociales las que se tienen que reorganizar entre ellas para cubrir las zonas porque las horas de prestación efectiva son inferiores.

Por todo ello, la concejala del PSOE ha adelantado que se ha solicitado la comparecencia del Director de Personal en la próxima Comisión de Política Social para que aclare esta situación. Marrodán ha especificado que el Grupo Municipal Socialista no ha podido recibir la información directamente de la concejala responsable, Paloma Corres, aunque "tampoco teníamos muchas esperanzas de que lo hiciera porque, al igual que en otras ocasiones, al ser preguntada por cuestiones sobre el personal de Servicios Sociales ha dejado claro que no es su competencia".

Sin embargo, ha valorado que "el PSOE sí considera que garantizar que los Servicios Sociales estén dotados con medios humanos suficientes para poder prestar una atención de calidad a la ciudadanía no solo es competencia de Paloma Corres, sino una prioridad para una concejal de Servicios Sociales responsable".

Por tanto, los socialistas también presentarán unas preguntas en el Pleno para que la concejala del PP explique estos incumplimientos y aclare cómo mejorarán las condiciones del personal en los Servicios Sociales antes de que finalice este mandato.

Por último, Marrodán ha anunciado que "el PSOE sí cree en los Servicios Sociales, sí respeta el trabajo de los profesionales que hacen posible la atención a la ciudadanía y sí nos comprometemos con ellos a generar las condiciones necesarias para que esta Unidad funcione de verdad y en unas condiciones de trabajo óptimas".