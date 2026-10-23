LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exigirá en el pleno "la mejora urgente del mantenimiento del Hospital de Calahorra". Como informan en una nota de prensa, el mantenimiento de las instalaciones de un hospital "tiene repercusiones más allá de la estética, afecta a aspectos tan esenciales como la higiene o la seguridad de los pacientes, visitantes y el personal sanitario".

Como indican, "debe tener una doble vertiente, preventiva y correctiva. La reparación de cualquier avería debe ser ágil, y la sustitución de los elementos necesarios debe realizarse con una planificación eficaz que garantice la absoluta fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones para que el Hospital funcione con normalidad y seguridad".

En los últimos tres años, "desde el retorno del PP a la responsabilidad de gestionar la sanidad riojana, hemos asistido al abandono de esta planificación que ha tenido como consecuencia el deterioro en el mantenimiento del hospital de Calahorra, que ha visto cómo se tardan meses en resolver averías que deberían repararse con inmediatez".

Así, indican, "uno de los ascensores estuvo durante meses sin reparar, obligando al personal de cafetería a subir y bajar a diario la comida y las basuras por las escaleras, atravesando salas de espera llenas de pacientes. Más de 4 meses tardó en repararse".

Desde 2025, además, "se venían produciendo goteras en tuberías oxidadas que derramaban agua fría sobre el almacén del hospital. Esto produjo que, durante meses, el techo estuviera abierto, con goteras por diversos puntos que dejaron como huella un reguero de 'lunares de óxido' en el suelo".

Durante meses, "la solución consistió en poner un cubo azul donde caiga agua turbia en mitad de un pasillo, por donde pasaba el personal con el material, con riesgo de tropezar", afirman los 'socialistas'.

A pesar de disponer de gran parte de material para reparar el hospital desde 2025, no ha sido hasta finales de 2026 que se han tomado algunas medidas sobre la sustitución de estas tuberías.

Pero, además, la primavera pasada, excepcionalmente lluviosa, "también provocó la imagen de diversos cubos y empapadores en múltiples zonas acristaladas, durante días o semanas, para poder recoger el agua. Un agua que dejó evidencias de los desperfectos para que fueran arreglados de inmediato. Sin embargo, ante la nueva llegada de lluvias, solo se ha intervenido en una pequeña parte de la galería central, mientras el resto de la galería principal y las laterales, siguen necesitando reparaciones, como lo demuestran las recientes lluvias de estos últimos días".

Una de las situaciones "más preocupantes" es lo que sucede en la sala de espera la tercera planta del hospital, usada por pacientes oncológicos y renales, con riesgo de tener las defensas bajas, "y donde sigue habiendo goteras severas y el techo permanece desde hace meses con trozos sueltos que pueden caer sobre las personas".

En las terrazas exteriores, la proliferación de matojos en los desagües crecen a sus anchas, provocando riesgo de atasco e inundación de las cañerías en caso de lluvia.

Pero, además, "el suelo por donde pasan las camillas de los pacientes recién operados permanece con agujeros, tapado con cinta aislante, pese a que lo normal es que se sustituya tras haber agotado claramente su vida útil".

Finalmente, "sigue pendiente la rehabilitación de las habitaciones restantes, que deberían sustituir baños no adaptados, arreglar desconchones, pintar paredes, después de que, durante la pasada legislatura se interviniera en las primeras 20 habitaciones con una inversión de 372.000 euros".

"Es por ello que instamos a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno a instar a la Consejería de Salud y al SERIS a que actúen de manera inmediata en la reparación de las averías y problemas de mantenimiento que sufre el Hospital de Calahorra".

También se instará a la Consejería de Salud y al SERIS a la realización de una auditoría de todas las instalaciones del hospital que permita, en primer lugar, sustituir los elementos que hayan agotado su vida útil y, en segundo lugar, realizar una planificación ordenada de mantenimiento e inversiones que garantice a futuro el pleno rendimiento del Hospital de Calahorra.

En tercer lugar, se instará al Gobierno de La Rioja y al SERIS a garantizar la disponibilidad presupuestaria y la ejecución de las partidas destinadas al Hospital de Calahorra, tanto en materia de mantenimiento, inversiones y personal destinado a estas tareas.