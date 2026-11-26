Antoñanzas, Castro y Reinares, en la presentación de la moción - PR+/PODEMOS/PSOE

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales del PSOE y Mixto, formado por Podemos y PR+, en el Ayuntamiento de Logroño han reclamado este jueves al equipo de Gobierno local "cumplir", aportando incluso "un calendario de trabajo", con la elaboración de la ordenanza municipal abolicionista de la prostitución en la ciudad.

Una norma, como han recordado, que -a instancias de una moción regionalista- se aprobó en pleno en noviembre del año 2023 "y que lleva desde entonces en un cajón". Para sacarla adelante, las tres formaciones llevarán una moción conjunta al próximo pleno ordinario del COnsistorio, que se celebrará previsiblemente el próximo día 3 de diciembre.

La propuesta ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por los portavoces del PR+, Rubén Antoñanzas; Podemos, Amaia Castro; y PSOE, Iván Reinares. Una moción, ha comenzado Antoñanzas, "que viene a recordar el incumplimiento del Gobierno, la falta de palabra del señor Escobar y la falta de respeto que tienen a los acuerdos plenarios".

Ha recordado que la moción aprobada en 2023 "pretendía conseguir que Logroño fuese abolicionista", contando para ello con siete puntos, entre los que ha destacado "la creación por parte del Ayuntamiento de programas de inserción social para garantizar la salida de las mujeres del sistema prostituyente, perseguir al proxeneta y sancionar al putero, también con una concienciación a la población en general".

La propuesta, ha apuntado Antoñanzas, se aprobó con el respaldo de PR+, Podemos y PSOE, el 'no' de VOX y la abstención del PP, tras lo que, ha dicho el edil regionalsta, "negocié con el señor Escobar una modificación presupuestaria para dotar de fondos a todo lo que era el programa social".

"Como todos ustedes saben -ha sentenciado-, el Gobierno de Escobar y el señor Escobar no cumplió. Todos los años ha tenido la oportunidad de sacar adelante esta moción a través del programa social. Todos los años el PR+ ha hecho enmiendas al presupuesto para dotarnos de esa partida y todos los años han sido rechazadas, este año también".

Por eso, ha afeado "la hipocresía" del alcalde, "aprobando Declaraciones Institucionales" de la FEMP "con muchos de los puntos que se recogían en la moción de noviembre del 23". "Pero luego realmente, teniendo las herramientas, no hace absolutamente nada. Palabras siempre buenas, pero lo que hace finalmente el señor Escobar es mirar hacia otro lado", ha criticado.

Y, para finalizar, ha puesto como ejemplo de ello la jornada de ayer, 25N, "con un precioso discurso de apoyo en todos los actos en los que participó, pero mañana se van a aprobar unos presupuestos con un recorte del 21,3 por ciento en Igualdad".

Por su parte, Amaia Castro ha detallado algunos datos, partiendo de las "47, ya 48" mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, o que "en esta ciudad, hace menos de un año, la Policía tuvo que liberar a siete mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en pisos de Logroño".

Ha sumado que "tenemos 950 casos activos de violencia machista en La Rioja; tenemos 510 denuncias solo en el primer trimestre de este año 2026; y tenemos en Logroño 28 viviendas donde se prostituye a mujeres".

En este marco, ha calificado como "importante esta moción hoy porque hay otra forma de negar la violencia de género que queda mejor sobre el papel, más educada, más de postureo, que consiste en hacerse la foto, como pasó ayer, y luego no hacer absolutamente nada", votando "en contra, se ha abstenido y ha votado a favor de declaraciones institucionales que, como sabemos todos, no obligan a nada".

"Salvo -ha puntualizado- que ya había una moción aprobada en este pleno que les obligaba a hacer esa ordenanza. Pero la realidad es que, tres años después, no hay ordenanza, no hay grupo de trabajo, no hay nada de lo que se aprobó y además el presupuesto va en decrecimiento. Y no vale excusarse en VOX porque tienen mayoría absoluta".

De este modo, ha defendido que "la moción no pide nada nuevo, solo que se cumpla lo que ya se ha votado, la ordenanza, el grupo de trabajo, ese programa con dinero para atender a las mujeres y esta vez lo pedimos con fechas concretas". "Y quiero mandar un mensaje muy claro a las mujeres de nuestra ciudad que están pasando por esta situación, que no son un papel, un papel que se puede firmar en noviembre y no cumplir y olvidar en diciembre", ha concluido.

Por último, ha intervenido Reinares, quien ha incidido en que "esta moción conjunta nace de esta realidad muy sencilla, que en Logroño los acuerdos de pleno se aprueban, se aplauden, salen en la foto y después se guardan en un cajón, y eso resume a la perfección lo que llevamos viendo más de tres años en la ciudad".

En sus palabras, por ello, "Conrado Escobar ha convertido Logroño en una ciudad de escaparate, en una tienda muy bonita, por fuera, llena de folletos, de actos institucionales, como el de ayer, y fotografías, pero completamente vacía por dentro cuando toca resolver los problemas reales de la ciudadanía".

"Y en materia de igualdad, pues esa política de escaparate resulta especialmente grave. Nosotros no cuestionamos ni las campañas, ni las concentraciones, ni los actos simbólicos. Lo que denunciamos es que el PP se queda solamente en la publicidad, porque cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que pasar de las palabras a los hechos, este gobierno da la espalda a las mujeres".

Ha criticado, así, que "tenemos una ordenanza abolicionista paralizada durante tres años", cuando, ha lamentado, "heredaron herramientas, heredaron presupuesto, y heredaron una estructura municipal que funcionaba, que en estos tres años se ha ido adelgazando hasta dejarla reducida a una fotografía".

Y ha insistido en que "el señor Escobar presume cada día de moderación y centralidad, pero esa moderación es falsa, porque tiene las manos libres para gobernar con su mayoría absoluta, no necesita a VOX para gobernar y, sin embargo, actúa exactamente como si gobernase con ellos".

"Vox niega la violencia machista y el PP dice combatirla, pero cuando hay que votar medidas concretas, aprobar presupuestos o abrir recursos públicos para proteger a las mujeres, el Partido Popular y Vox coinciden y pulsan exactamente el mismo botón", ha criticado el portavoz socialista.

Y ha finalizado Reinares apuntando que "los derechos de las mujeres se defienden con decisiones políticas valientes, se defienden con profesionales, con servicios públicos y con un presupuesto real, por eso traemos esta iniciativa al pleno: para exigir al Gobierno municipal que abandone ese escaparate, que mire de frente al Logroño Real y que cumpla de una vez con su palabra y con las mujeres de esta ciudad".