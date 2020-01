El PSOE saca adelante los Presupuestos de La Rioja con el apoyo de Podemos e IU

Publicado 30/01/2020 14:36:25 CET

Andreu asegura que ofrecen un "crecimiento para distribuir, sostenido y sostenible"

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha sacado adelante, hoy, La Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para 2020 con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida, incorporando dieciocho enmiendas de Izquierda Unida y ninguna de PP y Ciudadanos, que han acusado al Gobierno riojano de "aplicar el rodillo".

Los primeros presupuestos de la socialista Concha Andreu han llegado hoy a la Cámara riojana en el trámite de enmiendas parciales, después de que, el pasado 23 de diciembre, se rechazaran las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos.

Unos presupuestos, tal y como ha declarado la propia Andreu cerrando el debate, que ofrecen un "crecimiento para distribuir, sostenido y sostenible". Se inicia, ha dicho, "el giro social firmado en el acuerdo de gobierno".

Éste incluirá, ha dicho, "servicios públicos fuertes para garantizar la igualdad; más control del gasto y un intento de reducir la enorme deuda que tenemos".

Se trata, ha añadido, del "primer paso para situar a La Rioja en posiciones de vanguardia" con una "Ley de Medidas Fiscales más justa", que persigue "recaudar mejor para distribuir mejor".

"No se suben los impuestos a las clases medias, se pide más esfuerzo a los que tienen más poder adquisitivo para sostener los servicios públicos", ha aseverado.

"Señorías del PP", les ha espetado, "han perdido la oportunidad de mostrar un poco de pudor y ser prudentes en la oposición". Además, se ha referido al artículo A Paso de Cangrejo, de Umberto Eco, para referirse a la involución que ha tenido La Rioja.

Durante el desarrollo del debate, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha recriminado al Partido Popular que presente enmiendas en las que "el setenta por ciento se centra en restar el pago de la deuda que ellos generaron".

De este modo, se ha planteado que "el setenta por ciento de su trabajo es una estafa democrática anticonstitucional y un engaño a los riojanos".

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno, ha recordado que "los recursos son limitados" y, por tanto, vota en contra de las enmiendas 'populares' y de Ciudadanos "no porque no" estén "de acuerdo con ellas, sino porque gobernar es priorizar".

Ha acusado a Ciudadanos de presentar "una carta a los reyes magos" y ha acusado a su portavoz Pablo Baena: "Igual no hacemos enmiendas sino declaraciones a la prensa", reprochándole que "por más dinero que demos al Colegio de lo Lirios no se va a ejecutar, porque no se hicieron los deberes".

No obstante, aunque no se han aprobado las enmiendas de PP y Ciudadanos para este colegio, sí se acordó (antes de llegar al pleno) una enmienda de Izquierda Unida de 25.000 euros que se utilizarán para la redacción del proyecto. Una cifra insuficiente para los partidos de la oposición.

"No son nuestros presupuestos, son los mejores que hemos sido capaces de negociar con el estado de cuentas actual", ha explicado Moreno al tiempo que ha señalado que serán un primer paso para que "esta legislatura se acabe el Sagasta, se recuperen Radiología y Viamed, se haga el Colegio de Los Lírios y, en definitiva, se de un cambio radical".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Pablo Baena, ha invitado a "abordar con urgencia" las necesidades en materia de infraestructuras, sin quedarse "a la cola" de las comunidades en las reivindicaciones al Estado.

"No es la carta a los Reyes Magos, es empezar por donde se tiene que empezar", ha añadido el también diputado de Ciudadanos Alberto Reyes, creyendo que hace falta una apuesta por las denominaciones, más allá de Rioja, con productos que mantienen a familias.

"Cuanto más conocemos estos presupuestos menos nos gustan", ha añadido por su parte la diputada 'popular' Noemí Manzanos, recriminando que se "dejen fuera" entidades y marcas de calidad y se haya rechazado la batería de enmiendas para que éstas tengan "seguridad de que van a tener una subvención".

Desde las filas 'populares' el portavoz Jesús Ángel Garrido ha cargado las tintas en la presidenta del Gobierno, Concha Andreu: "Usted es la presidenta del Gobierno de La Rioja, está para liderar, se le tiene que oir, no está para seguir a la oposición".

También le ha acusado: "Ustedes no reclaman lo que es nuestro, qué menos que reclamar dieciocho millones de euros" al Estado por el artículo 46 del Estatuto de Autonomía (en compensación por el efecto frontera). Para el 'popular' Alberto Olarte, "los presupuestos no alcanzan a cumplir los compromisos sanitarios".

El portavoz de Ciudadanos ha reprochado que se no se haya aprobado una enmienda de este grupo para instalar fibra óptica en los 31 municipios que no tienen; y ha acusado al Gobierno riojano de "asfixiar con impuestos".

También ha creído que hacen falta "estudios porque necesitamos saber con datos ciertos qué Rioja queremos dentro de diez años".

El debate por secciones se ha cerrado con las enmidas de Servicios Sociales, donde la diputada de Ciudadanos Belinda León ha echado en falta "voluntad de dialogar".

La popular Catalina Bastida ha visto "decepcionantes los presupuestos" y ha creído que sus enmiendas hubieran aumentado las partidas para atender demandas sociales y la diputada de IU Henar Moreno le ha replicado que su apuesta se centra en "infraestructuras que primen lo público".

El socialista Raúl Díaz ha espetado: "Mientras el PP ofrece una bajada de impuestos que esconde una ayuda a los ricos de dieciséis millones de euros nosotros ayudamos a 263" familias vulnerables que tenían que devolver una media de 2.000 euros por una "mala gestión del PP".

Por último, el consejero de Hacienda Celso González ha intervenido para asegurar que encontraron una cuentas "hipotecadas" por el Partido Popular. "Quedamos una tarde y le explico cómo se determina un déficit", le ha espetado al portavoz del PP Jesús Ángel Garrido.