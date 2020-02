PSOE, UP y PR+ destacan el trabajo "conjunto" por los Presupuestos de Logroño 2020 y la "estabilidad" del Gobierno local

Publicado 18/02/2020 13:43:46 CET

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos que conforman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño -PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano- han destacado este martes el trabajo "conjunto" que han desarrollado para sacar adelante los Presupuestos del Consistorio para 2020, que se aprobarán este próximo jueves en pleno extraordinario, así como la "estabilidad" con la que cuenta el Ejecutivo municipal en la presente Legislatura.

Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa conjunta los portavoces de estos tres Grupos -Iván Reinares, por el Partido Socialista; Amaya Castro, por Unidas Podemos; y Rubén Antoñanzas, por el Partido Riojano-, en la que han analizado el proyecto de Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Logroño para este ejercicio 2020.

Como ha destacado en primer lugar Antoñanzas, "Logroño va a contar con Presupuestos, después de que el año pasado este Ayuntamiento no tuviese cuentas", algo ante lo que el edil regionalista ha expresado su "satisfacción".

Unas cuentas, además, como ha añadido, que "coinciden en lo esencial con los planteamientos del PR+, y con el modelo de ciudad por el que abogamos", por lo que se ha mostrado "convencido de que estos Presupuestos son los que ahora mismo necesita Logroño".

"Los presupuestos -ha insistido- necesarios para conseguir objetivos medioambientales, para ser una ciudad cada vez más sostenible, con una movilidad más respetuosa, más solidaria, sensible con las necesidades sociales, con una administración cercana a los logroñeses pero a la vez muy moderna, y una ciudad que apuesta por su pasado, su patrimonio y su cultura".

Descendiendo al detalle, Antoñanzas ha apuntado que "hay muchos proyectos en los que el PR+ nos sentimos partícipes y en los que se va a ver nuestra impronta", a lo que ha unido "proyectos que ha habido que sacar del cajón porque el anterior equipo de gobierno fue incapaz de sacarlos adelante", entre los que ha citado actuaciones en Avenida de Burgos o la apuesta por el Casco Antiguo.

Especial hincapié ha hecho en el Parque Gallarza, "en el que dijimos desde el minuto 1 que no había que construir la Casa del Cuento ni la de las Letras, sino ganarlo como espacio urbano", además de la necesidad de incidir en la recuperación de solares vacíos, en los itinerarios seguros para bici, en la red de bibliotecas, en el centro infanto-juvenil de Valdegastea o su proyecto de instalación deportiva en la vieja estación de autobuses.

También ha destacado el edil del PR+ "que se cumple una de nuestras premisas de siempre, que Logroño se construya desde sus barrios" y la importancia "de todo lo que tiene que ver con recuperación de nuestro patrimonio, historia y raíces y por 1521".

Por último, ha planteado su "orgullo" ante un modelo que, en sus palabras, "no deja a nadie atrás, con una apuesta importantísima en servicios sociales. "Y destaca, finalmente, la voluntad de este Gobierno de que sean unos presupuestos realistas, con un alto grado de ejecución y que acaben con promesas vacías. Estoy además sastisfecho, porque nacen del diálogo entre los Grupos", ha finalizado Rubén Antoñanzas.

Por su parte, Amaya Castro, por UP, ha afirmado que "estamos contentos porque por fin hay Presupuesto para Logroño este año". Un presupuesto que ha calificado como "honesto, realista, con ejecución lo más alta posible, no con falsas promesas, y que es fruto del trabajo de los tres Grupos del Gobierno, para avanzar en un proyecto común de ciudad igualitaria, sostenible, justa, y situando a las personas en el centro de todas las políticas".

"Fruto de este consenso -ha subrayado- tenemos estabilidad en el Gobierno de la ciudad". Entre las políticas que Castro ha considerado como "fundamentales las de igualdad, por primera vez va a haber un área específica con partida presupuestaria, y, además de trabajar transversalmente, vamos a contar con la incorporación de un agente de igualdad".

Ha citado también servicios sociales, con un incremento del 11 por ciento en su partida presupuestaria "atendiendo las necesidades de los más vulnerables"; el desarrollo urbano sostenible, con "la recuperación de espacios públicos priorizando al peatón, la mejora de la seguridad, la pacificación de los entornos de los centros educativos, el desarrollo de movilidad sostenible con el eje ciclista de Los Lirios-El Cubo y la mejora la accesibilidad en los pasos de peatones y paradas de autobús".

Como destacado ha señalado la edil de UP también la modernización con la administración electrónica, "para mejorar los servicios a los logroñeses" y todo lo relacionado con el medio ambiente, "haciendo por fin proyectos pendientes como el Parque Juan Gispert o el Parque Gallarza y la puesta en marcha por primera vez del Área de Bienestar Animal.

Y sobre las enmiendas de la oposición, ha subrayado que "no aceptamos las que han presentado ni PP ni Ciudadanos, porque son fruto de sus propias políticas y además, reflejan un modelo de ciudad que, evidentemente, no es el nuestro". Algo en lo que ha coincidido el socialista Iván Reinares, para quien estas enmiendas "no son transformadoras, realistas, ambiciosas ni honestas, ni con este Gobierno ni con los ciudadanos de Logroño".

Sobre el presupuesto, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE ha recordado que "se adecúaa al programa con el que nos presentamos y con el que ganamos las elecciones", al tiempo que ha resaltado igualmente que "este primer presupuesto de Legislatura, en 2020, viene a corregir una situación que nos ha tocado solventar, la falta de cuentas en 2019".

Ha definido el presupuesto 2020 como "transformador, que presenta un cambio en la forma de hacer las cosas, porque no se basa en el electoralismo y en promesas incumplidas, sino en los grandes retos de ciudad, que pasan por el desarrollo sostenible, la cohesión social, la lucha por la igualdad y el desarrollo económico".

"Es un presupuesto realista, basado en el estudio de las cuentas, reuniéndonos por primera vez con todos los presupuestadores de la casa, pidiéndoles un informe de ejecución, por lo que no está basado en vender humo y en proponer actuaciones que sabe de antemano que no se van a poder realizar", ha asegurado Reinares.

Además, ha afirmado que es un presupuesto "ambicioso, por un lado, porque desbloquea lo que tantos años ha estado bloqueado porque el anterior Gobierno no supo o no quiso hacerlo; y lo es también porque la ambición no tiene tanto que ver con las grandes infraestructuras a mayor gloria del gobernante de turno, sino que tiene más que ver con las pequeñas obras y actuaciones que mejoraran la calidad de vida de las personas".

Otro adjetivo que, en sus palabras, define las cuentas municipales para este ejercicio es "honesto, porque plasma el modelo de ciudad en el estamos trabajando y con el que ganamos las elecciones, un modelo centrado en las personas". "Es fruto además del trabajo de todas las fuerzas políticas que estamos en el equipo de Gobierno, que compartimos el mismo modelo de ciudad y de mejorarnos mutuamente mediante el diálogo sincero, el afán de cambiar la forma de hacer las cosas, centrados siempre en la búsqueda del bien común y con las personas como centro", ha dicho.

Además, ha subrayado, "refleja y demuestra la estabilidad del Gobierno de este Ayuntamiento de Logroño". Se ha referido, por último, a las enmiendas de la oposición, con un PP "que sigue instalado en la estrategia de bloqueo, cuando asuman que están en la oposición, encontrarán nuestra mano tendida" Y, con Ciudadanos "que pensaban que iban a gobernar ganase quien ganase y ahora van sin rumbo fijo y sin tener claro hacia dónde o con quién van" ha finalizado afirmando que "cuando se centren, también encontraán a este Gobierno con la mano tendida".