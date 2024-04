Puente vuelve a responder al Gobierno riojano: "Es bastante obvio que no quieren el tren que hemos puesto"

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para asegurar que "es bastante obvio que no quieren el tren que hemos puesto", en respuesta a las declaraciones del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien calificó de "decepcionante" la nueva frecuencia de tren anunciada entre Logroño y Madrid.

En concreto, ha asegurado hace escasos minutos a través de 'X': "Nos hemos equivocado".

Su mensaje continúa: "Llevar a los territorios lo que quieren a veces es posible y a veces no. Pero lo que no tiene sentido es llevarles lo que no quieren. Pensaremos en un territorio en el que ese tren sea más útil".

Precisamente, esta misma mañana el ministro había lanzado una advertencia al Gobierno riojano, a través de esa misma red social, indicando que si "no considera útil el tren, lo emplearemos en otros destinos".

Puente respondía así por primera vez al Gobierno de La Rioja tras calificar de "decepcionante" el anuncio realizado.

En concreto, el ministro aseguraba a través de 'X' que "no queremos importunar a los vecinos y vecinas de la Rioja. Si su gobierno considera que no es útil ese tren, lo emplearemos en otros destinos donde sí les sea útil".

"No estamos para molestar a nadie, ni para desperdiciar el material ferroviario del que disponemos", finaliza su mensaje.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció ayer la propuesta de esta nueva frecuencia de tren desde Logroño a Madrid por Miranda de Ebro (Burgos), una decisión que no convence al Gobierno riojano.