Reactivar economía y un Logroño social y "verde", objetivos de Hermoso de Mendoza (PSOE) que quiere superar 30.000 votos

Publicado 09/01/2019 13:37:11 CET

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza coloca la reactivación de la economía y la consecución de una ciudad social y "verde" como algunos de los principales objetivos de su próxima acción política, centrada en "el reto de lograr o incluso superar los 30.000 votos" para cambiar una capital riojana "parada".

En un desayuno informativo que ha mantenido con los medios de comunicación, Hermoso de Mendoza ha recordado su elección como candidato, el pasado 25 de noviembre, en primarias "abiertas y participativas", una situación que ha creado, en sus palabras, "un espacio de ilusión, ganas y sensación de cambio".

"El reto que nos marcamos -ha apuntado- es lograr o superar los 30.000 votos, porque estamos dispuestos a cambiar. No hay que resignarse o conformarse con el estado de las cosas, que refleja atonía, dejadez y falta de impulso. Este ciclo se ha agotado tras 8 años de parálisis con el PP".

Ha lamentado que "tenemos una ciudad parada, con una política de anuncios en la que parece que se hacen muchas cosas, pero en la que nunca se finaliza nada", y en la que, a su juicio, "tampoco hay unas líneas ni unos objetivos claros".

Al contrario, ha afeado que "la ciudad solo es un instrumento para la proyección política de determinadas personas", por lo que ha criticado que "la ciudad la tienen para dar salida a intereses personales, no para los intereses generales".

Además, Hermoso de Mendoza ha señalado que "el liderazgo está ejercido por gente que no cumple con su palabra, y eso conduce a la desafección y al desencanto de la gente, lo que lleva a otras opciones". "Nosotros no vamos a prometer nada que no podamos cumplir, vamos a concentrarnos en las necesidades de los ciudadanos", ha afirmado.

Basándose en el diálogo "con todos, lo que ahora no ocurre, con cinco grupos municipales y uno de ellos que no habla con el resto", en referencia a los 'populares', el candidato socialista ha incidido en las cinco líneas que van a ser la base de la acción política en los próximos meses.

La primera, la reactivación económica, "porque necesitamos nuevas empresas y que se desarrollen las que ya están, para que la gente que se ha ido fuera vuelva". Así, ha lamentado la inacción en esta materia "en la que no se hace nada desde 2013, con el último folleto", y ha defendido, por contra, "que hay que salir con el maletín a buscar inversiones".

Una "ciudad que cuida" es el segundo eje para Hermoso de Mendoza, quien ha apuntado que "ya desde la época de Tomás Santos como alcalde, las políticas sociales se tomaron como derechos", algo en lo que ha reconocido que el PP ha continuado "y en lo que vamos a seguir volcando esfuerzos".

Otra de las grandes líneas de actuación es un "Logroño verde", aspirando a ser Capital Verde Europea "como lo fue Vitoria y como lo está buscando ahora Elche", sobre la base de "integrar políticas, como ruido, basuras, sostenibilidad accesible o movilidad, ahora dispersas en diversas áreas", y con la idea también de "crear economía verde".

También trabajará el candidato del PSOE por "una ciudad bella", en la que "se preste atención a los detalles, especialmente en el Casco Antiguo", cuidando en todo Logroño "la estética, las fachadas y la limpieza.

A ello ha unido la necesidad de, pese a contar con grandes espacios y programación en el Teatro Bretón, la Filmoteca o Riojafórum, "sacar la cultura a la calle y a los barrios", frente a obras como la Casa del Cuento "con un gasto de 3 millones que se podrían destinar a una red de bibliotecas o a otros espacios de lectura".

Por último, y en cuanto a contar con una "ciudad inteligente", Hermoso de Mendoza ha señalado porque "en Logroño contamos con una red de profesionales que desarrollan fuera sus carreras profesionales, con influencia para convencer de que tenemos una ciudad que merece la pena", por lo que ha abogado por "retener y atraer el talento, eso es tener una ciudad inteligente, no tanto lo tecnológico".

Todo ello, en el marco de un Logroño "que tiene una población que envejece, con uno de cada cuatro logroñeses con más de 65 años en breve, y en la que apenas nacen niños". Algo, se ha mostrado convencido, que se remedia "al traer empresas a la ciudad y generando riqueza". "Solo así, además, se podrá hablar de derechos sociales", ha afirmado.

Cinco líneas que "poco a poco", se van a ir haciendo presentes en la labor del actual Grupo Municipal en el Ayuntamiento logroñés "para dar coherencia" a las actuaciones que "nos van a llevar a gobernar en el segundo semestre del año". Igualmente, ya ha iniciado "un acercamiento" hablando con formaciones con representación municipal como Ciudadanos, Cambia Logroño y Partido Riojano.

A final de febrero o principios de marzo se conocerá la lista de personas que le acompañarán en su candidatura, en la que "lógicamente, habrá cambios", aunque ha incidido en que "ya en 2015 se introdujeron muchas modificaciones, con independientes y gente joven que está trabajando con solvencia y dedicación".

"Voy a estar en la calle permanentemente, en campaña permanente, hablando con la gente. La gente nos reconoce la capacidad de escuchar, se empieza a notar una sensación de cambio y eso nos llevará a un nuevo ciclo que esperamos iniciar, basándonos en acuerdos amplios, en mayo de 2019", ha concluido.