La religiosa Covadonga Santos defiende en el pregón de la Semana Santa de Logroño la "fe del cofrade"

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La religiosa Covadonga Santos ha defendido, en el pregón de la Semana Santa de Logroño, que se ha desarrollado en la iglesia de Santiago el Real, la "fe del cofrade", que "está amasada en tres claves; la familia, trabajo y lo que todo cofrade pronuncia con unción, sin entender a veces de que se trata, como es la devoción".

Al acto han acudido, entre otras personalidades, el obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Perteneciente a la Congregación de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote ha señalado que "no estoy hoy aquí por erudita, pues no lo soy, tampoco como influencer, no tengo ni whastapp, vengo con lo único de que puedo presumir, como la esposa del personaje principal de estos días". De hecho "cuando me dijeron de ser pregonera este año, y ante mi sorpresa, una de las razones era, que nunca una monja, había hecho el pregón".

Ha proseguido señalando que "aquí tenéis a una monja, hija de cofrade, entre los recuerdos infantiles que me quedan, ya que mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 6 años, fue llevarle su traje morado de cofrade como regalo a su mejor amigo, traje al que yo me aferraba con pasión, porque no lo quería soltar".

En este sentido, Santos ha indicado que "al contrario de lo que se presupone, que nuestra vocación surge en un entorno familiar religioso, en mi caso y en mi casa recibí, únicamente la fe del cofrade, que hoy vengo a defender".

Una fe, ha insistido que "está amasada en tres claves; familia, trabajo y lo que todo cofrade pronuncia con unción, sin entender a veces de que se trata devoción". En este punto, ha unido lo que significa la población de Galilea para el cristianismo, "el lugar de la procesión continua, de la amistad con el Maestro, fueron los años dorados de mi esposo, donde un grupo de seducidos, como hipnotizados por su carisma eran capaces de todo por estar con él".

"Con la falta de autoridad que tiene mi palabra, me atrevo a deciros que el cofrade vive en esa etapa, la de Galilea, la de la seducción, que engancha por dentro, sin que uno sepa cómo y que aquí le tiene, al pie de la querida Madre dolorida y del amado Hijo crucificado".

"SACERDOTE CALLEJERO"

Para la religiosa, "el cofrade, es ante todo un Seducido, un llamado, un sacerdote callejero, que tiene en la calle su altar y su púlpito y en el hábito cofrade su ornamento sacerdotal. Y hoy que se vacían las Iglesias y las casas; y las calles se llenan, necesitamos de vuestro Sacerdocio más que nunca, porque sin vosotros, habría muchos que no recibirían el primer anuncio de la Fe, no conocerían el mensaje eterno del amor, mensaje tan necesario en esta sociedad que se deteriora por momentos".

En su intervención, Santos ha recordado su etapa de misionera en México y Argentina, sobre todo en este último lugar, donde su primera Semana Santa la ha definido como "deprimente, ni el redoble de un tambor ni el romper el aire de una corneta, por lo que "me estalló mi ADN cofrade, y cosí 100 capirotes, con una tela negra que me regalaron y sus consabidas túnicas y primero con latas de leche y palos de los árboles enseñé a tocar el tambor a 100 niños en formación, más acostumbrados a los ritmos del carnaval, que a nuestras marchas de la Semana Santa".

No obstante, ha señalado que "con un esfuerzo arduo, conseguí la procesión, con paso incluido, sobre un camión del ayuntamiento, pero faltaba tradición y había gente que se metía en sus casas pensando que era el ku klux klan". Ello, ha continuado "me hizo apreciar enormemente, el tesoro que tenemos en España y que vuestro tesón, hermanos cofrades, a pesar de que no siempre los que estamos dentro de la Iglesia comprendemos y acompañamos lo suficiente, vuestro tesón".

EN TORNO A LA LITURGIA

A continuación, la religiosa ha contado a los asistentes cómo vive "una monja la Semana Santa". "Para nosotros los consagrados, es un tiempo fuerte, que en cada Institución tiene unas peculiaridades propias, y para las auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote, gira en torno a la Liturgia".

"En casi todas las catedrales de España y muchas parroquias de España y el extranjero, procuramos que la Liturgia intensa de estos días, donde se actualiza y personaliza la Historia de la Redención para el pueblo de Dios de Hoy y de ahora, esté cuajada de belleza y pulcritud".

Santos ha señalado que había tenido "el privilegio vital de vivir por el mundo todo tipo de Semanas Santas y una gran experiencia de la humanidad doliente; cada Consagrado o Consagrada, es un cofre de historias humano-Divinas". "Me siento afortunada por lo que Dios, mi Congregación y la Iglesia me han permitido vivir", ha añadido.

Ha destacado que en la Semana Santa, "a las únicas que no veréis en la procesión será a las Auxiliares Parroquiales, porque mientras desfiláis bajo nuestro balcón, nosotras oramos", para después "confesar un pecado comunitario, estos años atrás ha sido irresistible no asomarnos y rompiendo un poco la regla de silencio y recogimiento fuimos testigos privilegiados de vuestro esfuerzo".

Por ello, la madre ha pedido a Dios que "la Fe del Cofrade, que transmitís de generación en generación, conceda a algunos de vuestros hijos el regalo que la vida a mí me concedió, ser elegida para seguirle más estrechamente en una procesión no de 24 -7 sino de 24-Vida y que tantas satisfacciones me ha regalado y por mi medio ha llevado a otros".

Ha recordado que es música, y por ello se ha referido a las bandas que "acompañan nuestros pasos, a su esfuerzo y a la labor cultural que ejercen sobre todo en los niños y jóvenes".

Ha tenido palabras para las mujeres cofrades, por "¡lo bien que interpretáis el papel de aquellas santas mujeres que rodearon a Jesús!: hacendosas, conciliadoras aunque con espíritu batallador, ese es nuestro papel de mujeres, no dejéis que os lo arrebaten, poner amor, paz, dinamismo, intuición, sois el aglutinante de la procesión, ese es nuestro carisma femenino, del que estamos encantadas, no en vano somos la guinda de la creación de Dios".

Para concluir, la religiosa ha reclamado a los cofrades que "cuando salgáis revestidos a celebrar vuestra misa callejera, mirad orando a todos los que os crucéis, extended vuestra mirada a este mundo que sufre los horrores de la guerra y la inconsciencia de los poderosos, del maltrato femenino y masculino también en algunos casos, de las adicciones, de la desunión familiar, de la frustración y el desempleo, de una sociedad multicultural que debe aprender a convivir en armonía y como Cristo en la Cruz, interceded por cuantos os encontréis a vuestro paso".