Responsable de SEGUITTUR considera que "se puede ir modificando la intención de turista"

Archivo - La plataforma alberga ya 90 destinos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales de SEGUITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), Ezequiel García, ha considerado hoy que "se puede ir modificando la intención del turista" y elegir, por tanto, el tipo de turismo.

García ha dado a conocer en Logroño la Plataforma Inteligente de Destinos, que ofrece "conocer" al turista para "influir" en el tipo de turismo que llega.

García ha abierto la jornada 'Del dato a la decisión: la transformación inteligente del turismo', organizada por SEGUITTUR y Diario La Rioja, con la conferencia 'De los datos a la acción: la plataforma inteligente de destinos como motor de una nueva gestión turística'.

El objetivo de la jornada es analizar cómo los datos, la tecnología y las plataformas inteligentes pueden impulsar un modelo turístico más innovador, sostenible y competitivo. En este sentido, García ha presentado la Plataforma Inteligente de Destinos.

En un momento en el que muchos destinos están "intentando acelerar la transformación" del turismo el "reto", ha explicado, está en ser "más eficientes". "Estamos reinventando la rueda en muchos sitios", ha señalado.

"No estamos llegando a conseguir compartir datos entre los mismos sitios, somos poco eficientes, no vamos tan rápido como nos gustaría. Y la idea es montar una plataforma central que nos conecte a todas las regiones", ha relatado.

De este modo se pueden "intercambiar" datos entre destinos con el objetivo de "ser capaces de conocer al turista de una forma nacional: qué es lo que está buscando, cuáles son sus gustos".

INFLUIR EL TIPO DE TURISMO QUE LLEGA

La plataforma trabaja, ya, ha explicado, con noventa destinos que "están desplegando todo su producto turístico, lo están redefiniendo". El "reto", ha dicho, es "trabajar mano a mano entre sector público y sector privado" y, también, "definir qué tipo de producto queremos tener en la temporada donde no hay turistas".

Preguntado acerca de si puede orientar al turismo que se desea para una localidad (en el caso de Logroño hacia un turismo de calidad, y no de borrachera) ha indicado que una plataforma, la tecnología "no va a venir a cambiar al turista".

"Pero sí permite habilitar que, por ejemplo, si tu destino se quiere posicionar en un tipo de turismo, consigamos que esa información llegue a ChatGPT cuando alguien pregunte qué puedo hacer en Logroño", con lo que esa "influencia" se puede hacer.

"Entonces, sí, la respuesta es un sí. Se puede poco a poco, pero se puede, por supuesto, ir modificando poco a poco la intención del turista", ha afirmado.