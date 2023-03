'La Rioja Ahora!' recogerá firmas para pedir flexibilidad en las administraciones y que la cita previa sea "voluntaria"

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'La Rioja Ahora!' ha informado de que, próximamente, comenzará una recogida de firmas para exigir que se ponga en marcha "de forma inmediata" una "flexibilidad" en la atención pública de las administraciones públicas y que no se exija como obligatoria la cita previa.

Así se han expresado este miércoles tanto la coordinadora nacional de España Vaciada, Inmaculada Sáenz, como el presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, quienes han destacado que esta es una cuestión "fundamental" para los ciudadanos. Como ha indicado Sáenz "hay un hartazgo de este abuso de 'no se atiende sin cita previa' que, a todas luces, cada día, produce más desolación a muchas personas que se encuentran ante un trámite, una consulta médica o ante su visita a cualquier administración".

Rubén Antoñanzas ha explicado que, durante la pandemia, "por una cuestión de seguridad ciudadana" se estableció en todos los lugares la atención con cita previa "pero ahora hemos vuelto a la normalidad y algo que debió ser algo excepcional se está convirtiendo en costumbre".

SISTEMA DE CITAS FLEXIBLE

"Creemos que es muy urgente que el Gobierno tome medidas para que todos los departamentos implanten un sistema de citas flexible. No se trata de eliminar la cita previa pero sí de que nos presten servicio sin ella, libremente y según las necesidades de los ciudadanos".

"Entendemos que el sistema tiene que ser una ayuda, no puede ser que choquemos cada vez que queramos hacer un trámite", ha indicado.

Como ha reconocido Antoñanzas "todo esto produce hartazgo y tensión, cada vez nos llegan más casos de personas a las que se les vencen los plazos por no tener esa cita previa y muchos se sienten indefensos porque no saben si la han pedido bien o no... de nuevo queda patente la brecha digital".

Otras veces "los teléfonos no se cogen, las páginas 'web' no funcionan... y la situación es desesperante".

Así desde la coalición del PR+ con la España Vaciada "creemos y apostamos por una administración cercana y amigable, una administración que trabaje para agilizar los trámites y que el ciudadano tenga las mínimas molestias posibles".

Por su parte, para Inmaculada Sáenz esto responde a una "voluntad política" y "por ello pedimos que se dé solución cuanto antes". Como ha reconocido, ante la proximidad de las próximas elecciones, "no nos da tiempo a registrar una Iniciativa Legislativa Ciudadana para que el Parlamento tome medidas pero aún así sí que recogeremos firmas, entre colectivos, asociaciones, mundo rural y donde sea para pedir esta flexibilidad".