La Rioja asegura que en la región "no hay contratado ningún médico que no tenga la especialidad"

Publicado 31/01/2019 13:14:09 CET

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Área de Salud, José Miguel Acítores, ha asegurado que en La Rioja "no hay contratado ningún médico que no tenga la especialidad en cualquiera de las especialidades que tenemos en cartera de servicios". Incluso, ha indicado que "hemos tenido la posibilidad de contratar médicos con especialidad pero que no estaba convalidada y tampoco los hemos contratado".

Acítores ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas sobre el actual debate abierto sobre la posibilidad de contratar a médicos sin la especialidad.

El director del Área de Salud ha señalado que esto "no es bueno, no sé si es ilegal", pero "nosotros nunca hemos contratado a ningún facultativo que no tenga la especialidad correspondiente para el ejercicio profesional para el que lo contratamos, bien sea médico de familia, hematólogo, radiólogo o lo que sea".