Por La Rioja propone aumentar un 20% el Plan de Obras y Servicios para reforzar la inversión en los pueblos

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha propuesto incrementar un 20% la dotación del Plan de Obras y Servicios Locales incluida en los Presupuestos Generales de La Rioja para 2027, con el objetivo de reforzar la capacidad inversora de los pequeños municipios. La formación regionalista plantea elevar la partida desde los actuales 8,96 millones de euros hasta aproximadamente 10,75 millones, lo que supondría incorporar cerca de 1,8 millones adicionales durante la tramitación parlamentaria de las cuentas.

Considera "difícil" justificar que el Plan mantenga exactamente la misma dotación que en 2026 mientras el conjunto del presupuesto autonómico aumenta un 9,62% y la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación dispone de más recursos. Para los regionalistas, mantener nominalmente los 8,96 millones no significa mantener la misma capacidad inversora, ya que el encarecimiento acumulado de materiales, energía y costes de construcción reduce el alcance real de las actuaciones que pueden ejecutar los ayuntamientos.

La formación recuerda que el Plan de Obras y Servicios es una de las principales herramientas de cooperación económica con los municipios de hasta 2.000 habitantes, entidades locales menores y mancomunidades, y permite financiar actuaciones relacionadas con redes de abastecimiento y saneamiento, calles, edificios municipales, instalaciones deportivas y otros servicios públicos. El programa vigente contempla 176 actuaciones en 129 áreas de población, lo que, a juicio de Por La Rioja, demuestra su importancia para mantener y modernizar las infraestructuras básicas del medio rural.

"Si el presupuesto de La Rioja crece casi un 10%, no tiene sentido que una de las principales herramientas para financiar las obras de nuestros pueblos no reciba ni un euro adicional. Con los mismos 8,96 millones se pueden ejecutar menos actuaciones o proyectos de menor alcance porque los costes han aumentado. Por eso proponemos una subida del 20% que permita recuperar capacidad real de inversión", señala Por La Rioja.

Los regionalistas defienden que el incremento propuesto, de aproximadamente 1,79 millones de euros, es asumible dentro de unas cuentas autonómicas que superan los 2.322 millones.

Por La Rioja reclama a los grupos con representación en el Parlamento de La Rioja que estudien esta propuesta durante la fase de enmiendas y considera que reforzar el Plan de Obras y Servicios debe convertirse en una prioridad si se pretende garantizar que los pequeños municipios puedan mantener servicios e infraestructuras en condiciones adecuadas.

El partido reconoce los incrementos realizados en ejercicios anteriores y la existencia de otras líneas autonómicas destinadas a los ayuntamientos, pero considera que el crecimiento presupuestario de 2027 debe trasladarse también a un programa especialmente útil para los municipios rurales. "Luchar contra la despoblación también significa que nuestros pueblos puedan renovar una red de agua, arreglar una calle o mejorar un edificio municipal sin que el incremento de los costes les obligue a reducir o aplazar actuaciones necesarias", concluye la formación regionalista.