La Rioja registra hoy "más altas que nuevos casos" y subraya "el papel de los profesionales de Atención Primaria"

La Rioja ha vuelto a registrar este domingo "más altas que nuevos casos confirmados" de COVID-19 aunque tiene que lamentar doce fallecidos más. De esta cifra, siete personas eran residentes de centros de mayores, tal y como ha confirmado este domingo el portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río.

Chus del Río ha dado a conocer los últimos datos actualizados del virus en la región informado de que La Rioja sumó, en el día de ayer, (últimos datos contabilizados) un total de 56 nuevos positivos, lo que hace que se hayan alcanzado los 3.279 casos de COVID-19 confirmados por prueba PCR desde el 2 marzo de 2020 en La Rioja.

Además, en las últimas horas se han tenido que lamentar 12 nuevos fallecidos, con lo que la cifra de personas que han perdido la vida por coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria en la región alcanza las 219 personas.

En este punto, Chus del Río ha querido anunciar que, de los 12 nuevos fallecidos, seis eran mujeres y seis hombres. 11 de ellos tenían una edad avanzada y 9 contaban con factores de riesgo. También hay que lamentar una fallecida de mediana edad con factores de riesgo.

"TENEMOS MÁS ALTAS EPIDEMIOLÓGICAS QUE CASOS CONFIRMADOS"

Como ha informado el Gobierno riojano, el total de casos activos, a día de hoy, domingo 12 de abril, en la comunidad es el 1.640, 39 menos que ayer, punto en el que Chus del Río ha querido detenerse para afirmar que "tenemos más altas epidemiológicas que casos confirmados".

Así las cosas, ha proseguido, ayer se produjeron 83 nuevas altas, con lo que el número total de éstas alcanza ya las 1.420. En concreto fueron 36 altas hospitalarias (lo que hace un total de 565 desde el inicio de la epidemia en La Rioja) y 47 domiciliarias, lo que hace un total de 855.

El total de personas ingresadas (casos de COVID-19 confirmados por prueba PCR que están ingresados) es de 366, lo que supone 4 más que ayer. De estos, 338 en planta (7 más) y 28 en la Unidad de Cuidados Intensivos, tres menos que el día anterior.

Los casos que se han descartado hasta ahora han sido 6.624 (262 nuevos ayer) y las salidas de atención domiciliaria alcanzan las 3.911, 41 más que ayer.

ESTE LUNES FUNCIONAN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON NORMALIDAD

Además, ayer sábado se realizaron 202 llamadas al teléfono de Salud Responde y mañana, lunes, "aunque en La Rioja sea festivo" los centros de Atención Primaria funcionarán con normalidad".

En este punto, y haciendo referencia al Día de la Atención Primaria que se celebra hoy, 12 de abril, desde el Gobierno de La Rioja han querido subrayar "el papel de los profesionales de los centros de salud y consultorios que están realizando" en el transcurso de esta crisis sanitaria.

Así, Chus del Río ha querido recordar a la ciudadanía que "bajo el seguimiento de estos profesionales hay más de 1.000 personas en atención domiciliaria" que están siendo vigilados por ellos.

Todo ello demuestra, en palabras del portavoz del Gobierno regional, que "la Atención Primaria ha sido y es fundamental para conseguir que los hospitales de La Rioja no hayan sufrido situaciones de colapso".

SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES

Ante ello, Chus del Río ha querido actualizar los datos en los que se encuentran los hospitales de nuestra región. En el caso del hospital general de La Rioja hay, a día de hoy, 12 pacientes ingresados, en el San Pedro de Logroño hay 257 personas en planta y 28 en la UCI "remite la cifra y la presión en esta unidad", 24 personas ingresadas en la Fundación Hospital de Calahorra y 45 en la clínica Los Manzanos.

En el Centro Intermediario del CRMF de Lardero hay, a día de hoy, un total de 38 personas que han recibido el alta clínica, asintomáticas pero que deben seguir guardando el aislamiento y no pueden hacerlo en sus domicilios.

Tras dar a conocer los últimos datos actualizados, Chus del Río ha querido recordar a los ciudadanos que, hoy por hoy, "las mascarillas no son obligatorias pero sí recomendables" en ciertos casos como "en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad".

Por lo tanto, "si alguien va al trabajo caminando no necesita llevar mascarilla protectora y si va en transporte público en principio se debería mantener la distancia de seguridad porque se ha limitado el aforo pero en los casos en los que no se pueda o no se garantice esa distancia, sí que son recomendables".

Por su parte, y con respecto a la posibilidad de los residentes de centros sociosanitarios de abandonar sus lugares de residencia, desde el Ejecutivo regional informan de que, a día de hoy, "no ha llegado a las Consejerías pertinentes ninguna solicitud o petición de altas".

Finalmente, y con respecto a las posibles instalaciones que se pondrán a disposición del Ministerio para albergar a personas asintomáticas, desde el Ejecutivo no anunciarán un listado "hasta que exista una perfecta coordinación con el Ministerio".