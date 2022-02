La Rioja reparará moralmente a las víctimas y familiares de los 'Sucesos de Arnedo' de 1932

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de La Rioja ha dado el visto bueno, por unanimidad, una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, argumentada por su diputado, Francisco Ocón, para instar al Gobierno regional a que se repare moralmente a las víctimas y familiares de los 'Sucesos de Arnedo' el 5 de enero de 1932.

En su intervención, Ocón ha recordado que ese día "once personas resultaron muertas en la Plaza de la República por disparos de la Guardia Civil y otras 35 personas resultaron heridas. El origen de esta masacre fue un conflicto laboral iniciado por la exigencia que realizó el propietario de una conocida empresa a sus trabajadores, en el que estos debían votar a los candidatos monárquicos". "Ante la negativa de alguno de esos trabajadores, el empresario procedió a su despido", ha añadido.

El diputado socialista ha recordado la necesidad de recordar a las "víctimas y reparar unos hechos que quedaron sin ningún tipo de consecuencia ni castigo". En este camino, Ocón ha instado al Gobierno de La Rioja a compensar a las víctimas y fallecidos, así como incluir los 'Sucesos de Arnedo' en el currículo educativo, realizar charlas y conferencias en los colegios riojanos, y proceder a la instalación de un monumento conmemorativo en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo.

Precisamente, el diputado del Grupo Parlamentario del PP, Alfonso Domínguez, ha recordado que dicho monumento "ya se está construyendo" en la plaza de Vico, a iniciativa del Ayuntamiento. Ha calificado de "historia dolorosa para los arnedanos" lo ocurrido ese 5 de enero, que "habla mal del siglo XX y del comportamiento de muchos españoles ese siglo", pero también "de las durísimas consecuencias de los totalitarismos".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha destacado la importancia de "reconocer" a las víctimas, heridos e incluso a "los heridos emocionales" por esos hechos, al tiempo que ha pedido que se "incorpore al currículo educativo" tanto de La Rioja como a nivel nacional, "dada la trascendencia que tuvo", para que se estudie lo ocurrido en Arnedo ese 5 de enero de 1932.

La diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha manifestado que la iniciativa era "dura pero pertinente", hasta el punto que ha señalado que "los ciudadanos no entenderían que no saliera por unanimidad". Ha concluido señalando que "aprender la historia sirve para no repetir los errores del pasado".