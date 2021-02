La Rioja seguirá, al menos, una semana más en el nivel 4 del 'Semáforo'

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado este miércoles que, tras analizar la evolución de la pandemia en nuestra comunidad autónoma el Consejo de Gobierno ha aprobado mantener, al menos, una semana más, el nivel 4 del conocido como 'Semáforo' (Plan de Medidas según Indicadores) para frenar el avance del virus en nuestra región.

La también consejera de Salud ha afirmado que "aunque los indicadores van mejorando" estamos "lejos" de situarnos en una situación óptima", sobre todo, por la alta presión en UCI. Por lo tanto, ha insistido, "debemos ser prudentes porque el virus sigue entre nosotros".

Sara Alba ha afirmado que ahora "no es momento de triunfalismos" ya que, como ha garantizado, "no podemos decir que hayamos dejado atrás la tercera ola". Aún así, ha matizado, "sí que hemos dejado atrás el pico pero no la venceremos definitivamente hasta que la presión asistencial haya remitido en los hospitales y se rebaje la tensión en el sistema público de salud en su conjunto".

Por todo ello, la consejera ha pedido a los ciudadanos que "sean conscientes de dónde venimos, que es una situación límite en la sanidad riojana en la que tuvimos que pedir colaboración a otras comunidades autónomas, y tenemos que ser todavía más conscientes de hacia dónde vamos. Dejamos atrás una ola pero nos enfrentamos a nuevas variables".

Por lo tanto, "cualquier precipitación en los pasos que demos hoy puede acelerar una cuarta ola y el ritmo de subida puede ser vertiginoso".

Ante esta situación, Sara Alba ha recordado que "esta pandemia nos ha enseñado que cualquier avance en su contención debe ser progresivo y gradual, no podemos confiarnos de los rápidos descensos sino consolidar con el paso del tiempo cualquier retroceso del virus".

Así las cosas, ha explicado, "los indicadores están mejorando y debemos asentar cada paso que demos con un periodo de entre 10 y 14 días para valorar si hemos dado en la dirección correcta".

MEDIDAS DEL NIVEL 4

Las principales medidas asociadas a este nivel son:

Se mantiene el cierre perimetral en los límites de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Habrá libre movilidad entre localidades.

La reducción de la movilidad nocturna se fija entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.

El número máximo de personas en las reuniones sociales será de 6, salvo para los grupos de convivencia estable.

Los establecimientos de restauración y hostelería podrán abrir con un aforo máximo del 30% en interior y del 75% en terrazas, sin consumo en barra. El ocio nocturno deberá permanecer cerrado.

El comercio contará también con un aforo máximo de un tercio. Si no es posible mantener la distancia de seguridad, se limitará la permanencia dentro del local a un cliente.

También hay un límite de aforo de un tercio en velatorios y ceremonias y espacios de culto que transcurran en espacios cerrados.

Las academias y centros de formación no reglada podrán abrir con un aforo de un tercio.

En cines, teatros o auditorios, el aforo máximo será del 50%.

También se reduce a la mitad el aforo máximo en bibliotecas, archivos y salas de exposiciones.

En piscinas, el aforo máximo será del 50% en las instalaciones al aire libre y de un tercio en los espacios cerrados.