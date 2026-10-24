La Rioja se sitúa en agosto por debajo del límite legal de 30 días en el pago proveedores

Archivo - Banderas a media asta durante un minuto de silencio por las víctimas de la DANA en las puertas del Senado, a 31 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares (53,42 días), Murcia (42,38 días), Cantabria (38,51 días), Asturias (32,86 días) y Cataluña (32,00 días) fueron las cinco comunidades autónomas que superaron el plazo legal de 30 días para pagar a sus proveedores durante el mes de agosto. Mientras, La Rioja, con 26,58 días, se sitúa por debajo de esa limitación.

Según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda, el Periodo Medio de Pago (PMP) del conjunto de las comunidades aumentó en 1,63 días respecto al mes anterior, hasta situarse en 27,05 días, aunque aún está por debajo del umbral legal de los 30 días.

Asimismo, el plazo de pago de la Administración Central se cifró en agosto en 26,46 días, lo que supone un incremento de 4,65 días en relación con el mes de julio. Por su parte, las Entidades Locales incluidas en el modelo de cesión registraron un PMP de 30,15 días, lo que constituye 2,25 días menos que en el mismo mes del año anterior, aunque supone un repunte de 3,67 días respecto a julio atribuible a la estacionalidad del verano.

En el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP se situó en 9,50 días en agosto, lo que representa un aumento de 1,14 días en comparación con el mes de julio.

DATOS POR COMUNIDADES

Las comunidades que registraron un PMP más elevado en agosto fueron Baleares, Murcia, Cantabria, Asturias y Cataluña.

Por debajo del límite legal de 30 días se situaron Castilla y León (28,44 días); Comunidad Valenciana (28,29 días); La Rioja (26,58 días); Comunidad Foral de Navarra (25,18 días); País Vasco (24,94 días); Castilla-La Mancha (24,06 días); Canarias (23,02 días); Andalucía (22,08 días); Extremadura (20,25 días); Galicia (18,89 días); Comunidad de Madrid (18,53 días) y Aragón (17,50 días).

En cuanto a la deuda comercial, se cifró al cierre de agosto en 4.817,6 millones de euros, equivalente al 0,27% del PIB nacional, lo que supone una disminución de 94,3 millones de euros (-1,92%) con respecto al mes anterior.

Sobre los pagos de naturaleza comercial efectuados en agosto de 2026, estos ascendieron a 6.038,6 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,09% en comparación con agosto de 2025. De ese total, 3.947 millones de euros correspondieron a pagos de naturaleza sanitaria, lo que supone una disminución del 5,47% respecto al mismo periodo del año anterior.