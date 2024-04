Rioja trae a España la alta cocina más vanguardista de restaurantes internacionales Estrella Michelín maridada con vinos

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Uno de los eventos culinarios más exclusivos del año, 'In Residence by Rioja', dio la semana pasada el pistoletazo de salida en Madrid, con los aclamados chefs, Tim Flores y Genie Kwon, propietarios del restaurante Kasama -ubicado en Chicago y primer restaurante filipino del mundo con estrella Michelin- como los encargados de inaugurar una de las citas culinarias más esperadas.

El programa, patrocinado por la DOCa Rioja, acerca a chefs de renombre internacional para ofrecer una muestra exclusiva de su cocina aderezada con la singularidad propia de las sesiones pop-up, es decir restaurantes 'efímeros', solo disponibles por unos días.

De este modo, los platos más icónicos de la alta cocina de cada geografía son maridados con vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, un binomio de excepción que está logrando sorprender y cautivar a los paladares más exigentes.

Así, del 10 al 14 de abril, Rioja trajo para la primera sesión de In Residence lo mejor de la cocina filipina a la capital española de la mano de Kasama, un local de éxito ubicado en Chicago (EE. UU.) que no solo cuenta con una estrella Michelín, sino también con una aparición en la popular serie "The Bear".

El equipo de profesionales, liderado por Flores y Kwon, demostró sus aptitudes culinarias ofreciendo un servicio de comidas y cenas durante cinco días con los mejores platos de la poco conocida cocina filipina en el espacio Semilla Food Estudio, en el corazón de Madrid. En la experiencia pueden participar hasta 16 comensales por servicio, por un precio de 250 euros con maridaje de vinos de la DOCa Rioja.

Apasionados de la gastronomía y del vino de dentro y fuera de España -un 35% de los asistentes eran de origen extranjero- entre ellos, periodistas, prescriptores, chefs, sumilleres y empresarios, pudieron degustar esta innovadora propuesta culinaria. En total, 144 personas han participado de la experiencia en alguno de los pases de esta primera sesión de In Residence.

RIOJA MARIDA LA PROPUESTA VANGUARDISTA DE KASAMA

La conexión con la alta gastronomía internacional de mercados como Estados Unidos, donde la presencia de Rioja es notable, se demostró a partir del diseño de un maridaje a medida de vinos de Rioja para acompañar el menú, que constaba de 10 platillos elaborados con productos típicos de la gastronomía del sudeste asiático, como el adobo, el salmón, hueva de trucha ahumada, pez sable, lumpia o pichón, con guarniciones y salsas especiadas, dulces, refrescantes e incluso, picantes.

Los chefs Flores y Kwon, incluidos en la lista de las 50 personas más influyentes de la alta gastronomía estadounidense, y el sumiller y director gerente del restaurante, Josh Daws, se mostraron entusiasmados ante el reto de maridar sus platos con "vinos de excelente calidad como son los de esta Denominación de Origen". "El maridaje fue sencillo gracias a la gran diversidad de los vinos de Rioja", afirmaba Kwon.

Una representación de tintos, blancos, rosados y espumosos de Rioja seleccionados por el equipo de sumillería de Kasama acompañaron los delicados y sublimes bocados filipinos. En concreto, esta primera edición de In Residence contó con las siguientes referencias: Cuvée Inédita Reserva Extra Brut 2019 (Vivanco), La Montesa 2020 (Palacios Remondo), Los Corrillos blanco 2022 (Tentenublo), Lalomba Finca Lalinde 2022 (Ramón Bilbao), Imperial Gran Reserva 2017 (CVNE) y Ojuel Supurao (Ojuel).

Los chefs señalaron que, precisamente la gran diversidad entre estos vinos y su calidad permitieron elevar los platos de su cocina internacional. "En nuestra cocina intentamos reflejar la cocina de México, España o China con aires filipinos que maridan estupendamente con Rioja. La profundidad del sabor y la calidad de Rioja es la combinación perfecta para disfrutar de este menú", ha comentado la chef Genie Kwon.

Por su parte, Daws aseguró que "los vinos de Rioja se encuentran en la lista de vinos esenciales en cualquier restaurante exitoso". El sumiller apuntó que: "Rioja es una parte importante de la carta de vinos de los restaurantes de Chicago. Si tienes un establecimiento de éxito, debes ofrecer una gran propuesta de vinos como los de Rioja. Para nosotros es una oportunidad increíble trabajar con la gran variedad de vinos de Rioja, elaborados por grandes productores junto con otros más pequeños que van surgiendo".

NUEVOS 'EMBAJADORES INTERNACIONALES' DE RIOJA

Rioja, que logró conectar su filosofía cosmopolita e internacional y su alta autoexigencia y excelencia con la de los chefs Tim Flores y Genie Kwon, quiso otorgarles durante la jornada de presentación de la primera sesión el reconocimiento de "International Ambassador" de Rioja, poniendo en valor su papel como conocedores y prescriptores de la Denominación al otro lado del Atlántico. Los chefs, que han podido profundizar más en la Denominación y sus vinos a través de este proyecto, recogieron la escultura que simboliza este nombramiento a manos del director de Marketing y Comunicación de la DOCa, Iñigo Tapiador.

"Colaborar en un proyecto tan cosmopolita, maridando los platos de Kasama, es realmente una oportunidad de oro para poner a prueba la versatilidad de nuestros vinos y mostrar como nunca esa diversidad. A través de su exitoso restaurante, Flores y Genie Kwon serán embajadores en un mercado clave para Rioja como es EE. UU.", afirmó Tapiador.

'In Residence by Rioja' volverá a abrir su "restaurante efímero" del 8 al 12 de mayo, donde Rioja estará al lado del equipo liderado por el chef Merlin Labron-Johnson, del restaurante Osip, en Reino Unido, también con una Estrella Michelín y Estrella Verde, además. La DOCa pondrá el broche final a esta edición en noviembre con Kadeau, restaurante ubicado en Copenhague que cuenta con dos Estrellas Michelín.