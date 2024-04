La Rioja vista en memes; El IRJ acoge una nueva exposición para reconocer nuestros guiños y reírnos de nosotros mismos

Se podrá ver hasta el próximo 12 de junio en Logroño y los asistentes podrán votar por su favorito

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Todo es carne de 'meme' y, por supuesto, La Rioja también. Con este fin, y para reírnos un poco de nosotros mismos, surge la exposición 'La Rioja en Risas. Una expo de 'memes' riojanos' que se podrá ver hasta el próximo 12 de junio en la planta baja del Instituto Riojano de la Juventud de Logroño.

Además, y con el fin de hacerla más interactiva, los asistentes a la muestra recibirán 3 corazones 'a modo de like' para que, una vez vista, puedan elegir sus favoritos.

Alusiones a la calle Laurel, a las fiestas de San Mateo, al cohete, a la 'pantaloneta' y al 'kalimotxo' e incluso al asedio francés de 1521, a los gigantes y cabezudos y a las fiestas de La Rioja, entre otros, unidos a situaciones o personajes virales son la tónica de esta exposición creada por el colectivo 'Memes Rioja'.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha inaugurado la exposición este miércoles afirmando que, aunque hoy comenzamos en el IRJ, la muestra puede recorrer otros puntos de la comunidad autónoma.

"El 'meme' es una forma de comunicación muy inmediata, muy rabiosa y muy imaginativa que desarrolla referencias propias", explica Pérez Pastor. Por ello, "quien está un poco metido en el lenguaje del 'meme' sabe reconocer guiños entre estos propios mensajes que acaban conformando una especie de universo comunicativo basado en el humor, también un poquito en la mala leche pero, sobre todo, en la autopercepción del que lo degusta forma parte de una comunidad".

"A fin de cuentas -reflexiona- cada comunidad tiene sus propios memes, sus propias referencias y La Rioja también".

¿EN QUÉ CONSISTE UN 'MEME'?

¿En qué consiste un 'meme'?. Pérez Pastor ha explicado que "aunque hay muchos tipos de 'memes', el que más se conoce es el que se puede transmitir por redes sociales más visuales, como Instagram, X... un 'meme' consta de dos partes, una imagen y un texto que, de alguna forma, intenta proponer una reflexión ingeniosa sobre algún aspecto de la realidad o de un colectivo".

Como dice el texto introductorio "todos somos carne de 'meme', todo se puede transformar en ello porque, además, pienso que el humor es una de las posibles vías de salvación de la humanidad entera"

En esta exposición "se ve a los riojanos, nuestros asuntos, nuestra forma de ver la vida, de relacionarnos con nuestros vecinos, nuestro ocio... todo ello constituye un motivo de reflexión pero también de deleite y risa de todos", ha finalizado.

HASTA EL 12 DE JUNIO

Por su parte, el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha explicado que la muestra se podrá ver hasta el próximo 12 de junio en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,00 horas de lunes a viernes y de 10,00 a 14,00 los sábados.

Además, el 12 de junio, y gracias a los corazones 'likes', podremos conocer cuál es el 'meme' que más ha gustado a los asistentes a la muestra.

También se realizará un taller -el 3 de mayo, a partir de las 18,30 horas, en el IRJ- por parte de 'Meme Rioja' para que todos los que quieran puedan aprender a crearlos.

"La única condición que ponemos es que sean titulares de Carné Joven. Todos los que quieran participar en el taller deben mandar un email con sus datos personales a la dirección de carnejoven@larioja.org, indicando esa intención de participar", ha explicado.

Además de participar y de formarse en cómo crear un 'meme', los dibujos se subirán a una web y el público también decidirá, esta vez de manera telemática cuál es su favorito. El ganador se llevará un Ipad.

"Animo a todos los jóvenes a participar en este taller que tiene 30 plazas y, sobre todo, que acudan a ver la exposición". Aunque como ha indicado "no es solo para jóvenes, es para todo aquel que quiera pasar un buen rato porque estoy convencido de que más de uno les sacará una sonrisa".

"EL PRIMER DÍA YA SUPERÉ LOS 1.000 SEGUIDORES"

Los creadores de la muestra y parte del Colectivo Meme Rioja, Miguel Álvarez y Marcos Martínez, han explicado que la idea surgió cuando se fueron a estudiar a estudiar fuera. En concreto, Miguel Álvarez relata "cuando estaba en Castellón noté una ausencia y quería que algo me acercase a mi tierra y me di cuenta de que, igual, con el humor, me podría sentir un poco más cerca. Así que me animé e hice una cuenta en las redes sociales en la que hacía 'memes' de La Rioja y la verdad es que el primer día había superado ya los 1.000 seguidores".

Como explica, los 'memes' de la cuenta "los hacemos nosotros pero a veces sí que alguna persona nos mandar algo nuevo y si vemos que es gracioso lo subimos. Si el 'meme' es bueno y nos gusta y es de La Rioja, lo publicamos y nos ha encantado que la gente de La Rioja también participe porque, al final, es un proceso muy creativo que puede hacer hacia los demás".

La cuenta en instagram se llama 'Memes Rioja' (@memes_rioja) donde ya tienen más de 600 publicaciones, aunque también están en otras redes como 'Tiktok' o 'Thread', en donde también hacen entrevistas para que haya variedad.

"Llevamos desde 2019 subiendo memes, 5 añitos sin parar de generar contenido y aunque alguno gusta más que otro es imposible elegir uno". Todo comenzó como una idea entre amigos "nos conocemos desde hace muchos años, nos juntábamos y hacíamos 'memes' y hoy estamos aquí, es algo increíble", relata Marcos Martínez.

Sobre la inspiración, reconocen ambos, "cualquier tontería que vemos por ahí, de lo que nos cuentan nuestros amigos, nuestros padres, de lo que vemos, de eventos...".

¿CUÁL ES EL SECRETO?

Pero... ¿cuál es el secreto para hacer un buen 'meme'?. Como ha defendido, "no sé si hay secretos o no pero creo que lo que más éxito tiene es ver algo viral, una tendencia o algo que haya pasado en el momento y hacerlo. Si hacemos siempre algo relacionado con la 'pantaloneta' o con el 'kalimotxo' nos repetimos y cansamos. Lo importante es coger alguna noticia que salga justo en ese momento y jugar con ella".