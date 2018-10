La riojana Raquel Marín resume en 50 ilustraciones sus 10 años de trabajo en 'El País'

Publicado 09/03/2018 13:31:21 CET

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La riojana Raquel Marín resume en 50 ilustraciones, de las 565 que ha realizado, sus 10 años de trabajo en el Diario 'El País', en una exposición que, desde hoy y hasta el día 1 de abril, se va a poder ver en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño.

La alcaldesa Cuca Gamarra ha abierto este viernes la muestra, junto a la propia ilustradora; la comisaria de la exposición, Susana Baldor; y la concejal de Cultura, Pilar Montes. La exposición forma parte del proyecto 'Mujeres en el arte', que el Consistorio logroñés lleva desarrollando desde hace cinco años.

"Arte e información se conjugan a través de la mirada de una mujer", ha señalado Gamarra en la presentación, en la que ha recordado que "son imágenes que recorren todo su imaginario plástico a través de lo acontecido y articulado por el periódico en los últimos años".

Para la primera edil, Marín "nos ofrece una visión muy personal, muy poética, pero con gran fuerza y expresividad, de la actualidad, de lo que acontece en el mundo, no tiene que ser nada fácil transmitir con una ilustración la opinión de alguien sobre un tema".

Ha destacado la "capacidad y creatividad" de la ilustradora, "que ha alcanzado una gran madurez en estos 10 años de trabajo". Además, ha subrayado la primera edil que la muestra se enmarca en el proyecto 'Mujeres en el arte' "con el que buscamos visibilizar el papel de la mujer en el mundo artístico".

Una iniciativa que surgió hace cinco años desde la Concejalía de Cultura y de la promotora artística Susana Baldor, "y de la que nos sentimos muy satisfechos y orgullosos por lo que se está consiguiendo, dar voz y visibilizar a la mujer no solamente como artista, sino en todos los aspectos relacionados con el mundo del arte".

"Ayer fue un día muy especial -ha recordado Cuca Gamarra- pero lo más importante es la consecuencia de esta jornada, la revolución que se está produciendo en la sociedad española. Un movimiento en el que debemos seguir para que se produzca a lo largo de todos los días del año".

Por su parte, Raquel Marín se ha mostrado "contenta y satisfecha" por el trabajo desarrollado, aunque, como ha declarado, "aún no me lo creo, cómo han pasado 10 años y me siguen llamando para la colaboración semanal, y ojalá sigan siendo muchos años".

LA ARTISTA.

Raquel Marín nació en Pradejón en 1980. Estudió Bellas Artes en Cuenca e ilustración en Barcelona. En 2007 ganó el premio INJUVE (Instituto de la Juventud) de ilustración, lo que impulsó el reconocimiento de su trabajo, consiguiendo sus primeros encargos profesionales como ilustradora.

Su trabajo se centra en ilustración de prensa, editorial y cartelismo. Ha publicado en editoriales como Anaya, Nórdica, Thule, Penguin Random House, Gadir, Oxford o Cruïlla.

En la actualidad sigue colaborando semanalmente con el diario 'El País' y también con el diario internacional 'Herald Tribune' (edición global del 'New York Times').

En su trabajo más personal, Marín abre las ventanas invisibles de la mente y del corazón para hablar de los sueños y la imaginación. Sus imágenes surgen de sus propias emociones y de las de aquellas personas que están a su alrededor.

Tanto su sensibilidad como su capacidad para sintetizar historias e ideas en imágenes adquieren en lo conceptual una fuerza indiscutible, tanto en su trabajo más poético como en el más descriptivo.

Esta muestra, que permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento hasta el 1 de abril (laborables, de 18 a 21 horas; festivos, de 12 a 14 y de 18 a 21 horas), se enmarca dentro del festival 'Mujeres en el Arte'.

Se trata de una iniciativa que impulsan el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El objetivo de 'Mujeres en el Arte', que ya cumple su quinta edición con una programación que se prolonga durante tres meses, es difundir el papel de la mujer dentro de todas y cada una de las disciplinas del campo de la creación artística.