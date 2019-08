Romero (Podemos): "Usted hoy sí será presidenta"

Publicado 27/08/2019 10:31:56 CET

La diputada de Podemos finaliza su intervención recitando la Biblia para clamar que hay un tiempo "para la guerra" y otro "para la paz"

La diputada de Podemos, Raquel Romero, ha clamado hoy a la candidata a la presidencia del Gobierno, la socialista Concha Andreu: "Usted hoy sí será presidenta", reafirmando su intención de voto positivo.

Romero ha sido la primera, hoy, en intervenir en el pleno del Parlamento de La Rioja del que Andreu saldrá elegida presidenta del Gobierno riojano, en un segundo intento tras el pleno del 18 de julio, en el que Romero le dio un "no" que le hizo no alcanzar los votos suficientes.

"Ya era hora, si me permiten el desahogo, tras 24 años por fin nuestra tierra va a conocer la alternancia", ha dicho la diputada morada al inicio de su intervención. "Por fin hemos comprendido lo que las urnas nos dijeron", ha añadido.

Romero ha creído que "vivimos en tiempos de diálogo y acuerdo; estamos en una democracia más madura y exigente", aunque ha reconocido que se ha tardado, en llegar al acuerdo, "mucho más de lo deseable, incluso de lo necesario".

"Lo siento, no os merecíais el espectáculo que hemos dado, pero no ha sido fácil, hay poca cultura para formar gobiernos de coalición", le ha explicado a los ciudadanos, añadiendo que ha habido "quienes no querían entender la posición de Unidas Podemos, querían imponer su criterio" y humillarles.

"Por fin el dialogo se ha impuesto y ha ganado el sentido común", ha considerado. Después, ha avanzado su intención de "impulsar el desarrollo de las políticas para el cumplimiento de los Derechos Sociales" y "poner en valor el carácter solidario y abierto", además de "blindar los derechos sociales y defender la solidaridad".

Ha definido su voto como una "muestra de confianza". "Mi voto será sí porque es lo acordado y lo pactado (...) confiando en que se puede gobernar juntas", ha dicho.

Por fin, ha terminado con una cita bíblica, del Eclesiastés : "Hay un tiempo para todo (...) lo que se hace bajo el cielo (...) un tiempo para matar y para sanar (...) un tiempo para rasgar y un tiempo para coser (...) un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz".

La candidata socialista ha aseverado: "Nuestro acuerdo está firmado para ser cumplido", añadiendo que "la izquierda siempre piensa en el bien social". "Para todos, pero no para el gusto de todos", ha añadido obteniendo un fuerte aplauso del público.

Se ha puesto como meta "un gobierno ejemplar" y ha creído que "es un momento histórico para todos los jóvenes que nunca han conocido otra forma de gobernar".

Su respuesta ha sido común para Romero y la diputada de IU, Henar Moreno.