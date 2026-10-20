Sáinz (PP) lamenta "falta de propuestas" del resto de Grupos Municipales de Logroño, que ve "cómodos en la oposición"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño Miguel Sáinz, en su intervención en el Debate de la Ciudad 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha alabado este martes el tono "constructivo" de las intervenciones del resto de formaciones políticas en la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, si bien ha lamentado su "falta de propuestas", por lo que ha señalado que "se les ve cómodos en la oposición".

Durante su turno, tras los discursos de Partido Riojano, Podemos-IU, VOX y PSOE, Sáinz ha agradecido precisamente a todos los grupos "su viveza, entusiasmo e intensidad, porque han tenido un tono se ha sido constructivo".

"Pero -ha contrapuesto- no puedo decir lo mismo la hora de presentar alguna alternativa a las políticas de este Gobierno: teniendo entre todos dos horas de intervención, han dedicado a ello diez minutos. Están ustedes cómodos en la oposición, con este último Debate del mandato que se ha convertido en una crítica sin alternativa a las políticas del PP".

El portavoz 'popular' ha señalado que "la política municipal es escucha permanente, tolerancia a la discrepancia y aprendizaje de todos ello", algo por lo que ha querido también agradecer "a todos los que nos han presentado alternativas, nos hayan votado o no".

Acto seguido, ha repasado una por una las intervenciones de los Grupos.

Al PSOE, para comenzar, les ha acusado de "haber dejado una ciudad crispada, algo que hicieron ustedes solos con una movilidad excluyente", asegurando que "en 2023, Logroño era una ciudad crispada y parada, hoy despierta en calma, tranquila, en la que se convive y en la que hay avances en todos los ámbitos".

Por eso, se ha preguntado "¿Dónde hay parálisis? En ninguna parte, Logroño una ciudad pujante y emergente", gracias, ha resaltado, "a un ejercicio responsable de la mayoría absoluta" y a que "desde el minuto 1 de mandato, y ante ciudad parada, este Gobierno estuvo activo y propositivo".

Así, ha citado "un modelo diferente de movilidad integradora sin excluir a nadie, con más carriles bici que antes, con mejor Bicilog, con un transporte público de récord y con mejoras".

"Y -ha dicho- se ha hablado poco de barrios, solo lo ha hecho el alcalde anunciando 26 nuevas intervenciones,150 acumuladas en estos tres años". Ha sumado la política fiscal, en la que ha enfrentado las "115 subidas en 8 años del Gobierno de Pedro Sánchez", al "descenso del 10% acumulado en los cinco impuestos municipales y también en 15 de la comunidad autónoma".

La "valentía" de actuar en el Casco Antiguo, "un problema que nos dejaron vivo y coleando, y no solo con medidas de control, sino también positivas"; la reactivación industrial, como en Las Cañas; los avances en el comercio "reconocidos incluso por su Ministerio"; el plan de vivienda; las políticas sociales y de igualdad; o la devolución de la confianza a los funcionarios han sido otros aspectos citados por Sáinz.

Por eso, ha afirmado que "estamos razonablemente satisfechos con nuestra labor de Gobierno", pero "estamos decepcionados con su labor de oposición, más preocupados por sus intereses partidistas o por su continuidad", cuando, además, "podían haber hecho mucho más, porque pertenecen al partido que lleva 8 años en el poder en La Moncloa".

Al Grupo VOX les ha achacado que "la estrategia nacional las tiene maniatadas". Y si bien les ha recordado que "también hemosa algunas de sus mociones en clave local (como la rampa del embarcadero, ya en marcha) y nacional (sobre la situación en Ceuta)", ha advertido que "no apoyaremos mociones como la del censo, con párrafos que vinculaban a toda la inmigración con la delincuencia; ahí no nos van a encontrar".

A la concejala de Podemos-IU, Amaia Castro, le ha reconocido que "es conmovedora, romántica a veces" e incluso que "podemos compartir el mismo discurso idílico -también le ha recordado alguna moción votada a favor, como el aparcamiento de autocaravanas-, pero hay que aterrizar". Le ha afeado, por ello, que "en cuatro años de Gobierno no hizo nada de lo que ahora dice, y sigue dividiendo, señalando a propietarios o empresarios, no gobierna para todos".

Para el portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, le ha criticado que "le veo muy volcado en el Logroño del día a día, pero le pierde el afán de protagonismo y presenta muchas veces propuestas disparatadas e irrealizables", mientras que le ha advertido sobre su "afán por levantar insidias, crispando, no creo que sea el PR+ que quieren sus votantes, se está diluyendo".

Por último, se ha dirigido a sus compañeros del PP, que "tras tres años rodados y ya conocedores, tenemos motivación y capacidad para otros cuatro años más de gobierno intenso como estoy seguro que se avecinan".

Y también ha alabado al alcalde, que "a siete meses de elecciones, se ha presentado con 95% de los compromisos adquiridos cumplidos". "Un alcalde esforzado y exigente. Y actuaciones que nos avalan, somos predecibles, cumplimos y tenemos hoja de ruta para el futuro. Sigamos trabajando por Logroño siempre juntos", ha concluido.