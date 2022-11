La sala Stereo Rock and Roll Bar acoge los días 18 y 19 de noviembre el festival ‘Orbitan 3’,

La sala Stereo Rock and Roll Bar acoge los días 18 y 19 de noviembre el festival ‘Orbitan 3’, - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO



LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala Stereo Rock and Roll Bar acoge el viernes 18 y el sábado 19 de noviembre el Festival 'Orbitan 3', que incluye la actuación de seis bandas, tres de ellas emergentes y tres consolidadas, a las que acompañarán tres DJ's, muestra del talento musical local de Logroño, Bilbao y Santander.

El evento, ideado por las salas 'Estéreo' de Logroño, 'Niágara' de Santander y la asociación cultural 'Rabba Rabba Hey' y 'La Nave 9' de Bilbao, fue seleccionado dentro del proyecto 'Tan cerca', que llevan a cabo los Ayuntamientos de Logroño, Bilbao y la Fundación Santander Creativa.

El festival se presenta como una plataforma desde la que apostar por la promoción del talento musical local de las tres ciudades que participan en el proyecto 'Tan cerca'. 'Orbitan 3' ya se ha celebrado en Santander y Bilbao y esta semana llega a Logroño, donde los seis grupos y tres DJ's se subirán al escenario de la sala Stereo Rock and Roll Bar.

El planteamiento se repite en las tres ciudades en las que se desarrolla el festival. Los viernes se dedica a bandas emergentes y los sábados a los grupos ya consolidados de las tres localidades.

En Logroño, el viernes 18 actuarán los santanderinos 'Las Yhadys', la banda local 'Montalbo', y los bilbaínos 'Head Holes', acompañados por 'Los vinilos de Kike Martínez' y Jorge Calma. Los conciertos comenzarán a las 22 horas y el precio de la entrada es de 7 euros.

El sábado, 19 de noviembre, será el turno de 'Runaway lovers' (Bilbao), los logroñeses 'Mutagénicos' y Pablo Solo (Santander). El cartel se completa con 'Los vinilos de Kike Martínez' y 'Runaway DJ's'. Las actuaciones comenzarán a las 22 horas y el precio de la entrada es de 10 euros.

ESCENA LOGROÑESA.

'Mutagénicos' se formaron como grupo a finales del año 2008. Sus inicios estuvieron claramente influenciados por el garage, el surf y el rock & roll de los 60. Empezaron como quinteto, tocando principalmente temas instrumentales, pero progresivamente han ido introduciendo cambios, tanto en su formación, que ahora se ha estabilizado en formato trío, como en sus composiciones, que ya añade letra en muchas ocasiones.

'Montalbo' es una banda logroñesa de rock alternativo con fuertes reminiscencias de la música de los años 90 (entre sus influencias citan a 'Smashing Pumpkins', 'Queens of the Stone Age', 'The Posies', 'REM' o 'Radiohead').

Sus integrantes son Txiki Nalda (guitarra en formaciones como 'Eye.Su!', 'La Loka es Tuya' o 'Silenciados'), Juan Mateos (voz y guitarra en 'Fake Teddy' y 'Tempo Phobia'), Javi Navaridas al bajo ('Dork', 'Chalet Rosa'), y Pablo Magariños ('Mutagénicos', 'Rusos Blancos') a la batería. Actualmente el grupo se encuentra trabajando en su primer disco.

TALENTO SANTANDERINO

'Pablo Solo', después de años de actuar con 'Los Puzzles', el músico emergió como solista y forjó un nuevo camino con la esperanza de descubrir su sonido. Esta nueva libertad le permitió grabar nuevas canciones en el estudio de su casa. La colección resultante se convirtió en 'Alondras', uno de los discos indie más aclamados por la crítica en España en 2020.

Durante el confinamiento, Pablo Solo grabó una canción escrita por John Simon (productor de 'The Band', 'Janis Joplin', 'Leonard Cohen' o 'Simon & Garfunkel') con la suerte de que el productor lo escuchó y reconoció el talento del rango musical de Solo. Diez meses después, la colaboración fortuita de 'Solo Sings Simon' cobró vida en forma de un álbum de 10 pistas que incluye canciones escritas por el legendario productor y grabadas por Solo.

'Las Yhadys' es un proyecto musical que surge a finales del año 2020, cuando Sergio Gómez y Estefanía Muriedas unen sus fuerzas para componer unas pocas canciones. Contentos con el resultado de esos primeros temas, deciden embarcarse en un proceso de grabación autoproducido al que se une también José Gandarillas.

Con esta formación se define la esencia del grupo, letras basadas en vivencias del día a día con un claro carácter pop. Ya en 2021 comienzan a publicar una serie de videoclips también de producción propia, como adelantos de su primer álbum llamado 'Temazos'. En mayo de 2022 lanzaron nueva canción titulada 'Madre' con nuevo videoclip.

DESDE BILBAO.

Los 'Runaway Lovers' no han desaprovechado el tiempo durante la pandemia. Se han dedicado en cuerpo y alma a su nuevo LP, en el que recogen once temas nuevos en torno a su ciudad natal, Bilbao, pero como siempre, con todo tipo de referencias hacia sus grandes iconos musicales, en un tono entre reverencial y vacilón, haciendo gala de su tradicional estilo divertido, simpático y disfrutón.

'Head Holes' es un jovencísimo cuarteto bilbaíno -tres de sus miembros apenas alcanzan la mayoría de edad- presentó su EP de debut 'Funeral (for the hopeless)' en 2021, una propuesta que combina letras en inglés y un sonido cargado de guitarras de marcada influencia rock y punk. Con su primer LP 'Decade of Decay', que se lanzó en octubre de 2022, se han afianzado como una de las formaciones emergentes más interesantes de la escena local.