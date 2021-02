Salud cree que La Rioja "está venciendo la tercera ola" y afirma que la vacunación "está siendo ejemplar"

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha asegurado que, aunque es pronto para hablar "del final" de la tercera ola de la pandemia, sí se puede afirmar que nuestra comunidad "está venciéndola". Además, y con respecto a la campaña de vacunación, ha afirmado que está siendo "ejemplar" y, en las próximas horas, se irá avanzando sobre los siguientes colectivos o grupos de edad.

En este sentido, ha matizado, "nosotros teníamos claro que la campaña no consistía en poner las dosis muy rápidos sino en dispensarlas en tiempo y con todas las garantías que requería la campaña".

A día de hoy, se han administrado en nuestra comunidad el 95,7 por ciento de las vacunas recibidas y 8.523 personas han recibido la pauta completa. Además, hemos terminado con los grupos 1 y 2 y, ahora mismo, estamos vacunando los grupos 3 y 4.

Además, ha avanzado, en el Consejo Interterritorial de esta tarde "vamos a avanzar para ver por dónde seguir y con qué colectivos o grupos de edad".

EVOLUCIÓN DEL VIRUS EN LA RIOJA

Por su parte, y con respecto a la evolución del virus en nuestra región, Sara Alba ha afirmado que "gracias al cumplimientos de las medidas y al sacrificio de los riojanos hemos pasado de una incidencia de 1.400 a menos de 400 casos por cada 100.000 habitantes". Todo "con un gran sufrimiento tanto en lo humano como en lo material".

Por todo ello, ha afirmado, "aunque los indicadores son mejorables, podemos decir que La Rioja está venciendo a la tercera ola de la pandemia".

Además, ha proseguido, esta evolución registrada en estos últimos 15 días "es la mejor prueba de que las medidas están funcionando bien. Sabemos que son duras e impopulares pero necesarias".

"Estas medidas, ha continuado, solo van en contra del coronavirus y están siempre a favor de la salud de los riojanos".

Finalmente, la consejera de Salud ha recordado a los riojanos que "no podemos y no debemos bajar la guardia porque el descenso todavía no se nota de manera pronunciada en los hospitales".

La presión asistencial "continúa siendo elevada con un centenar de ingresos y casi la mitad en la UCI" por lo tanto "hay que seguir cumpliendo las medidas".