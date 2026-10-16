Salud Mental incorpora dos psicólogos sanitarios para atender niños de seis a diecisiete años

Archivo - El servicio atiende sintomatologías asociadas a la tristeza y la desesperanza - KATARZYNABIALASIEWICZ/ ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de Salud Mental Saludablemente+ ha incorporado dos psicólogos sanitarios para atender a niños de seis a diecisiete años que se suman a los quince que trabajan en atención a adultos y con la previsión de ampliar plantilla a partir de enero.

La consejera de Salud, María Martín, ha presentado en rueda de prensa la extensión del programa junto al subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, y el coordinador del Programa Saludablemente+, Jose Antonio Carballo.

Una característica "fundamental" que lo diferencia del programa de adultos, ha relatado Carballo, es que la intervención es doble, porque uno de los criterios de inclusión es que participen los padres o los adultos que conviven con el menor; algo que ha visto "fundamental".

"No se trata de responsabilizar a los padres del menor, pero sí tenemos que reconocer que el crecimiento de los menores ocurre en un sistema relacional en el que los padres son fundamentales", ha señalado.

En el programa se trata la regulación emocional en casa, cómo se manejan las situaciones, rutinas, estilos educativos, la comunicación familiar, o cómo se atienden los problemas del menor, dado que la reacción del adulto "puede aliviar al menor, pero también puede mantener o incluso exacerbar" lo que le ocurre.

A la consulta llegan niños que están ensimismados, en su mundo, tienen miedos, desesperanza, que no se ven capaces de afrontar una situación. Niños que llevan un tiempo "muy metidos en sí mismos, que no hablan mucho o tienen miedo ir al colegio".

Eso requiere "una exploración para ver el origen de ese miedo y si puede ser abordado desde el programa, requiere una intervención en el propio colegio o incluso enviarle a una atención especializada en Salud Mental".

Los criterios para participar en el programa son pacientes que derivan tanto Pediatría como el médico de Atención Primaria. Generalmente suelen ser problemas que "internalizantes" como tristeza, apatía, desmotivación, miedo o culpabilidad.

Ha advertido de que los comportamientos "más disruptivos", que responden a conductas que tienen que ver con estilos educativos incorrectos, o con normas y límites, no se tratan en este programa porque se atienden en las escuelas de padres.

"Nosotros ya estamos en una siguiente escala, que es cuando ya hay una sintomatología que tiene que ser atendida por profesionales de la psicología", ha indicado. Ha añadido que puede haber situaciones de violencia y acoso y, en este caso, se actúa, primero, protegiendo al menor y después se le da tratamiento psicológico.

ACCESO PROGRESIVO

Martín ha relatado que el acceso a esta línea de atención empezó en mayo, se está realizando de forma gradual y organizada por fases y, en una primera etapa, se ha atendido menores derivados del Servicio de Salud Mental.

Posteriormente, en el mes de julio, se incorporaron pacientes de entre diez y trece años derivados por sus pediatras desde los centros de salud.

En una fase posterior, en septiembre, el programa amplió a niños entre seis y nueve años también derivados por facultativos de Atención Primaria y esta estrategia se va a completar a comienzos del próximo año con la atención a adolescentes entre catorce y diecisiete años.

Piserra ha añadido que la atención a la población adulta comenzó en septiembre de 2024 y desde su entrada en funcionamiento ha dado respuesta a más de 8.550 personas, de los que 5.602 han sido propuestos para participar en abordaje psicológico.

Más de 4.000 personas han participado ya en 438 grupos terapéuticos, con una tasa de abandono inferior al diez por ciento una vez que la terapia había sido iniciada. Los resultados clínicos, ha indicado, evidencian "claramente" mejoras significativas en los niveles de ansiedad y depresión.