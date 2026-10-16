Salud y Políticas Sociales organiza talleres de juegos coeducativos para familias - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Subdirección General de Igualdad de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, ha organizado durante este mes de octubre una serie de talleres de juegos coeducativos dirigidos a familias, alumnado y profesorado de Educación Primaria, en el marco del Plan Corresponsables 2026, gestionado y cofinanciado por el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Igualdad.

Bajo el título 'Jugando en equipo: La aventura de la corresponsabilidad', estas actividades abordarán, mediante juegos y dinámicas participativas, contenidos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, los estereotipos y roles de género, el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares y la implicación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados.

Los talleres comenzarán este sábado, 17 de octubre, con la primera de las dos sesiones destinadas a familias con menores de entre 8 y 12 años, que tendrán lugar en la Biblioteca de La Rioja los días 17 y 24 de octubre, de 11,00 a 13,00 horas.

Durante estas actividades, las familias utilizarán los juegos de mesa 'Princesas al rescate' y 'Mujeres invisibles' para trabajar cuestiones relacionadas con los estereotipos de género, las relaciones interpersonales, la igualdad y el reparto de las responsabilidades familiares.

TALLERES DIRIGIDOS AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La programación contempla también dos talleres para alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, previstos para los jueves 22 y 29 de octubre, de 11,45 a 13,45 horas, en centros educativos de La Rioja.

Cada sesión contará con entre 20 y 25 escolares y utilizará el juego de mesa 'Humanoides' para abordar contenidos relacionados con la igualdad, la corresponsabilidad y las relaciones basadas en el respeto. Asimismo, está previsto que estos talleres se extiendan a más de una decena de municipios riojanos, dado el interés manifestado por centros educativos de distintas localidades de la comunidad.

Por otra parte, la programación contempla la celebración de dos talleres dirigidos al profesorado de Educación Primaria, que se desarrollarán los días 22 y 29 de octubre, en horario de 14,00 a 18,00 horas, en distintos centros educativos de La Rioja.

Las actividades combinan una introducción a los conceptos básicos de igualdad y corresponsabilidad con propuestas prácticas adaptadas a las edades y características de sus participantes. Entre los contenidos figuran la identificación de estereotipos y roles de género, el buen trato y la distribución de las responsabilidades domésticas y de cuidados.

Estos talleres forman parte de las acciones formativas contempladas en el Plan Corresponsables 2026, entre cuyos objetivos se encuentra fomentar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, así como la participación de niños, jóvenes y hombres en las tareas domésticas y de cuidados.