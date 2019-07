Sánchez considera que "lo que ha pasado hoy en La Rioja puede pasar la próxima semana en el Congreso"

Publicado 18/07/2019 17:31:18 CET

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, considera "muy duro" lo vivido este jueves en La Rioja cuando "la única parlamentaria de UP frena el cambio que ha pedido la ciudadanía".

Sánchez ha realizado estas declaraciones en su twitter oficial y ha asegurado que, esto que ha pasado hoy en La Rioja "puede pasar la próxima semana en el Congreso".

Todo porque "si Iglesias vota que no, va a impedir que haya un presidente socialista en nuestro país".

Además, en otro 'tuit' de hilo nacional ha asegurado que "queremos un gobierno progresista" y "nuestro socio preferente es UP pero no podemos dejar la investidura en manos de fuerzas que no comparten un proyecto común. Por eso PP y CS deberían abstenerse. No por mi, por España".