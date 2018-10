Santos afirma que si Urbanismo no aprueba modificación P.G., el Gobierno "será responsable" paralización soterramiento

Actualizado 31/03/2008 21:07:28 CET

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, que con la "orden de paralización" del Gobierno de La Rioja a la Comisión de Urbanismo de la modificación puntual del Plan General de Logroño, será el Gobierno de La Rioja, el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, y la portavoz del Grupo Municipal del PP, Concepción Gamarra, "responsables" de la paralización del soterramiento. Afirmó que el soterramiento hasta Los Lirios iría en un Plan Especial "anexo" y paralelo al actual proyecto, por lo que negó que se pudiera paralizar todo el proyecto del soterramiento.

Santos, acompañados de dos consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad Integración del ferrocarril, Domingo Dorado y Ángel Varea, dijo estar "sorprendido, indigno y molesto" por las declaraciones del Gobierno de La Rioja sobre el soterramiento.

En comparecencia de prensa, esta mañana, el consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos, indicó que el Ejecutivo riojano ha solicitado la convocatoria "urgente" del Consejo de Administración de la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril, ya que una propuesta del Ayuntamiento para soterrar Los Lirios "paraliza por lo menos en tres años el proyecto". En la rueda de prensa también intervino la consejera de la Sociedad y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Concepción Gamarra.

Santos afirmó que se trataba de una "deslealtad" la comparecencia de prensa, al tiempo que aseguró que "nos tememos que (el Gobierno de La Rioja) lo único que quiere es salirse de la Sociedad del Ferrocarril". Añadió que pretenden "torpedear su funcionamiento y retrasar cada uno de los pasos a dar, porque no controlan la Sociedad del Ferrocarril".

El alcalde aseguró que "no tuvieron proyecto de ciudad, y siguen sin tenerlo", frente a su Equipo de Gobierno que "este quien esté en el Gobierno de España, en ADIF o en el Gobierno de La Rioja, defenderé el mejor proyecto de integración del ferrocarril en Logroño, desde el punto de vista urbanístico".

Ante ello, le preguntó a la portavoz popular "si no está de acuerdo con la prolongación del soterramiento hasta Los Lirios". También le acusó de ser "coparticipe del desastre de estudio informativo que se presentó hace años, ya que estaba en ese Equipo de Gobierno".

Santos afirmó que "es gravísimo" que "ordenen a la Comisión de Urbanismo paralizar y no aprobar la modificación puntual del Plan General", porque "eso paraliza la posibilidad de financiación y crea incertidumbre financiera, lo que significa paralizar un proyecto".

Recordó que la modificación puntual, en la que se incluía el soterramiento hasta Los Lirios, fue aprobado por los tres Grupos Municipales en un pleno. Se indicaba que se hiciera en un Plan Especial nuevo, mediante un nuevo convenio entre la ADIF y la Sociedad del Ferrocarril, algo que ya se hizo con la cubrición del Cubo.

Por su parte, Varea recordó que el primer proyecto señalaba que la financiación principal iba a venir de los aprovechamientos urbanísticos de la zona. Con estos planteamientos, dijo, que en el último pleno "se dio el pistoletazo de salida de la recalificación de esos terrenos para obtener un dinero y poder financiar el soterramiento".

Una propuesta, que indicó pasa a la Comisión de Urbanismo, que "es la que nos tiene que dar el visto bueno", si bien ahora el PP "le dice a la Comisión que paralice lo que es la financiación del soterramiento". Ante ello, realizó un llamamiento a Gamarra para que actúe "con responsabilidad" y "deje claro a favor de quien está, si defiende los intereses del PP, haciendo de mera vocera".

Para Domingo Dorado, el Partido Popular "ha echado un torpedo en la línea de flotación del soterramiento", ya que la financiación "se basaba en la edificabilidad de las parcelas, por lo que la modificación del Plan General, pretendía ampliar de 90.000 a 125.000 el aprovechamiento".

Ahora, con la petición a Urbanismo, afirmó que "se cargan la financiación del proyecto", así como que "si no tenemos aprobado la modificación del Plan General no se puede aprobar el PERI, con lo que no se puede aprobar ningún proyecto de los que se están redactando". Todo ello significa que "se están cargando el proyecto de soterramiento".

Dorado afirmó que el PP se "contradice" ya que "si quieren que la primera fase se licite en otoño, tenemos que tener aprobado el Plan General". También dijo que una "contradicción" que el Grupo Municipal Popular presente una moción para el próximo pleno para que "hagamos todo lo posible como Ayuntamiento, para que la aprobación del Plan General no afecte a los plazos del soterramiento", ante lo que señaló que "es fácil, que le diga a su Gobierno que no paralice la modificación del Plan General".