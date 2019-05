Sanz: "Mi presencia en esta comisión, que excede las competencias de este Parlamento, es voluntaria"

Publicado 06/05/2019 18:16:39 CET

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, ha asegurado este lunes que su presencia en la comisión de investigación sobre la financiación del PP "es voluntaria" porque "no he recibido ningún requerimiento ni he sido citado a ella" y, por lo tanto, "podría no haber acudido pero lo hago por respeto a mis compañeros y a la institución".

Además, durante su primera intervención, Sanz ha asegurado que esta comisión de investigación "excede a las competencias del Parlamento" y, por lo tanto, ha criticado "estamos ante una decisión política, partidista y electoral".

El expresidente del PP de La Rioja ha comparecido esta tarde en el Parlamento de La Rioja ante la comisión de investigación sobre la financiación de la sede del PP para investigar y determinar "la concurrencia de responsabilidades políticas por la presunta financiación ilegal del PP en La Rioja".

Y, en concreto, "la existencia de diferentes redes de donaciones irregulares, adjudicaciones de contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular, el incumplimiento que de la existencia de esas prácticas se derivaría de la legislación sobre incompatibilidades, de financiación de partidos políticos y de campañas electorales".

Sobre el objeto de la comparecencia, Sanz ha explicado brevemente que se trata de un asunto "de hace once años" una cuestión que, además, "está judicializada" y "en lo que a mí respecta, nada tuve que ver. Sí puedo decirles que las dos personas que han comparecido esta mañana (Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez), a las que apoyo totalmente en su gestión, han hecho todo de acuerdo a lo establecido en las normas y ni el Tribunal de Cuentas ni ningún juzgado ha elevado ninguna resolución ni calificación hacia ninguna persona del PP de La Rioja".

Es más, ha continuado, "el PSOE de La Rioja pidió al juez Ruz citar a Pedro Sanz como testigo en el juzgado y el juez Ruz lo rechazó. Por lo que ni el juez Ruz vio en mí alguna cuestión al respecto".

"HAY DOS VARAS DE MEDIR"

Al margen de la comparecencia, Pedro Sanz ha lamentado que "hace un tiempo este Parlamento recibió una comisión de investigación para el PSOE y no se admitió porque no era objeto" y, por ello, "pongo de relieve que hay dos varas de medir desde el punto de vista jurídico" porque "se han utilizado los votos para buscar la confrontación o atacar al adversario político. Son dos cuestiones idénticas, con informes idénticos y, por lo tanto, no pueden tener un resultado diferente. Hay una incoherencia en los planteamientos y quiero que quede constancia".

También ha señalado que esta comisión se crea en el año 2017 "y no se constituye hasta primeros de 2019 porque en mayo hay unas elecciones. Por tanto me parece fuera de lugar".

Finalmente, ha lamentado, "en 36 años de democracia en La Rioja no ha habido nunca en una campaña electoral una actividad en el Parlamento de estas características".